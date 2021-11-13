同意公投藍營開講 新北15場今各區登場
1218公投倒數35天，民進黨發動全台巡迴演出，派出副總統賴清德及息政院長蘇貞昌等大將到全台宣講「四個不同意」，藍營今天開始也舉辦1218場「同舟共濟、十箭齊發」宣傳四個同意，新北市今由藍營各地議員開講15場。新北市議員江怡臻表示，執政黨惡意刻意牽扯萊豬等於美豬，破壞台美關係，今上午到市場向婆媽表達公投一定要同意！
江怡臻表示，全新北15大市場今日同步宣講，由在地議員領軍，主動走進婆婆媽媽買菜的傳統市場，其中反萊豬議題最受注目，攸關於民生健康，婆婆媽媽們認為吃進嘴巴的一定要是健康的，不能馬虎，可見執政黨惡意推動萊豬進口，甚至刻意牽扯萊豬等於美豬，破壞台美關係，是完全違背民意的做法。
國民黨三峽區黨部主委簡皇譽也說，國民黨於1218舉辦的公投，呼籲民眾一定要站出來，反萊豬不是反美豬，不知道民進黨政府是在幹什麼，打臉自己打得這麼腫。呼籲民眾四個公投一定要同意。
國民黨「十箭齊發」宣講持續至1218公投前，新北市今板橋、三峽、三重、淡水等議員皆動員上接頭。國民黨文傳會主委凌濤表示，今全台宣講共46場、明天舉辦20場，目前表定共計80場，場次依地區人口密集度辦理。全國黨部共辦理1218場，由於許多地方立委、民代也踴躍參與自辦場次，預估將會有更多宣講活動。
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