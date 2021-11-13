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新莊中港大排木棧道整修工程 明年1月底完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中港河廊為附近居民日常散步或運動的最佳休閒場域。 圖／新北市水利局提供
中港河廊為附近居民日常散步或運動的最佳休閒場域。 圖／新北市水利局提供

港大排是新莊地區重要水利設施，新北市水利局表示，該區河廊設施使用率最高，民眾都依靠木棧道出入，將從11月中旬至明年1月底，針對宏泰市場旁的自立至自信街間木棧道整修。另外，11月15日也將進行年度固定性河廊清洗作業，以維持河廊子溝內水質清澈。

中港大排歷經10年來的整治改善，迄今已是新莊區頗負盛名代表性地標，除吸引許多偶像劇前來取景拍攝或網美打卡，也是附近居民日常散步或運動的最佳休閒場域。

水利局表示，木棧道較易被雨淋受潮而鬆動、損壞，基於民眾行走的安全考量，今年7月已針對宏泰市場旁自立至自信街間，進行為期一個月「木棧道階梯更新改善工程」，近日將接續把剩餘未修的木棧道階梯全數修整完畢，先將腐壞木板拆除後，再針對下方鋼構木質階梯實施除鏽防腐處理。雖木作設施予人自然古樸之感，不似混凝土般的冰冷單調，但因台灣屬炎熱潮濕型氣候，木頭不僅易龜裂脆化或翹起損壞，還得擔心蛀蝕蟲咬，因此日常保養時小細節更要上心，才能維持大排功能正常運作。

水利局將進行木棧道階梯更新改善工程。圖／新北市水利局提供
水利局將進行木棧道階梯更新改善工程。圖／新北市水利局提供

港大 水質

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