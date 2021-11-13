新莊中港大排木棧道整修工程 明年1月底完工

中港大排是新莊地區重要水利設施，新北市水利局表示，該區河廊設施使用率最高，民眾都依靠木棧道出入，將從11月中旬至明年1月底，針對宏泰市場旁的自立至自信街間木棧道整修。另外，11月15日也將進行年度固定性河廊清洗作業，以維持河廊子溝內水質清澈。

中港大排歷經10年來的整治改善，迄今已是新莊區頗負盛名代表性地標，除吸引許多偶像劇前來取景拍攝或網美打卡，也是附近居民日常散步或運動的最佳休閒場域。