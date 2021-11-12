2021台北國際創業周開跑 跨國企業、新創產業分享經驗

2021台北國際創業周開跑，北市產發局在t.Hub內科創新育成基地舉辦「宏匯x t.Hub 領航國際新創嘉年華」，活動日期到11月20日止，盼透過國際新創媒合及商業展示（showcase），凸顯台灣創新創業的蓄發潛能，現場也帶入AR/VR技術及運動AI科技體驗，實現智慧城市願景，以及跨境線上溝通的實境感受。

本次嘉年華活動共有20組新創團隊及多位國際投資人共襄盛會，吸引超過200人次參與，現場新創交流熱絡。副局長吳欣珮表示，北市府積極導入國際創新創業資源支持新創企業加速成長，並於資金、空間、商機媒合等多面向協助許多科技新創，成功進入國際市場。

吳欣珮說，希望各國傑出新創團隊及天使投資人，可以來到台北、投資台北，把台北的創新機會帶向全球，共同促進疫情後的經濟復甦，創造疫後絕佳藍海商機。

另外，跨國企業與各國駐台代表，包含加拿大駐臺北貿易辦事處、意法半導體、宏誠創投、光寶科技、威剛科技、戴姆勒汽車集團、玉山國際加速器及MillionDC.com皆派員出席活動，分享新創產業實務經驗及對於未來趨勢的洞悉。