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新北2022年預算短差140億 社福捷運教育預算都增加

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會今天下午進行2022年度新北市總預算一讀案。記者江婉儀／攝影
新北市議會今天下午進行2022年度新北市總預算一讀案。記者江婉儀／攝影

新北市議會今天下午進行2022年度新北市總預算一讀案，歲入預算有1732.33億元，比去年增加82.3億元，增加4.99％，歲出預算1872.33億元，增加78.4億元，成長4.37%，歲入歲出差短140億元，較上年度減少3.9億元，連同債務償還1120億元，需融資1260億元，將以賒借彌平。

新北市長侯友宜下午到議會說明明年總預算案，2022年度歲入預算1732.33億元，較上年度增加82.30億元，增幅4.99%，主要為稅課收入增加60.70億元、補助及協助收入增加50.41億元、非營業特種基金礦餘繳庫減少23.88億元及財產收入減少 6.59億元等所致。

2022年度歲出預算1872.33億元，較上年度增加 78.40 億元，成長4.37%，主要為社會局辦理各項社會福利計畫增加30.30億元、捷運工程局辦理各項捷運建設計畫增加29.20億元、教育局辦理少子女化對策計畫等相關計畫增加28.76億元、工務局主管辦理各項前瞻基礎建設計畫增加16.86億元、教育局辦理高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫減少25.33億元及其他各項施政計畫淨減少1.39億元等。歲入歲出差短140億元，較上年度減少3.9億元，連同債務償還1120億元，需融資1260億元，將以賒借彌平。

市府表示，明年度總預算歷經6個月才完成籌編，其中最大支出為教育科學文化支出647.28億元，占34.57％、一般政務支出359.69億元，占19.21％、社會福利支出350.5億元，占18.72％。

另外，明年度附屬單位預算共有21個特種基金，包括2個營業基金、6個作業基金、12個特別收入基金及1個資本計畫基金，總收入1005.95億元、支出887.5億元，盈餘118.45億元，較去年增加15.27億元。

捷運

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