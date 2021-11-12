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遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

愛心天使捨秀髮捐助癌友 更有信心抗病魔

中央社 / 新北12日電

「絲絲秀髮共織愛」捐髮助癌友活動，今天在新北市樹林區舉行；新北市議員洪佳君、媒體人、新台灣之子都響應，將剪下的長頭髮捐給癌病腫瘤患者扶助協會，增加病友的抗癌信心。

新北市府社會局今天發新聞表示，捐髮活動今天在樹林區曼都髮型安榕店舉行，在髮型設計師的利剪下，將捐贈者頭髮分束、綁髮、剪下，交給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會。

第3度捐出秀髮的中國國民黨籍新北市議員洪佳君透過新聞稿表示，她最近參加鶯歌區學校美術頒獎活動，發現有學生因生病之故髮量變少，她希望能儘速送給孩子一頂真髮，讓孩子快樂學習上課。

捐髮人黃秀麗告訴中央社記者，舉手之勞做公益何樂不為。她因為有捐頭髮的目標，所以不燙、不染、不剪，超級省錢，也省麻煩，希望廣邀好友一起捐出髮束，無償提供罹癌的病友更有勇氣戰勝病魔。

捐髮的賴小姐接受中央社記者訪問表示，她留了1年多的頭髮，因為髮量多，別人剪下來只有5、6束，她卻有9束。捐完頭髮回歸久違的清爽短髮真舒服，雖留長髮真的是很累人，但響應愛心公益很快樂。

社會局表示，今天活動有10多歲的「小晴」由緬甸籍的媽媽陪同第3度捐髮；也有人是因為受到家族響應捐髮的感召，首度參加。社會局職員蔡依芬說，曾在安寧病房工作，持續有捐髮習慣，這次養髮3年，特別捐出超過30公分，可製成長髮型讓愛美的癌友更開心。

協會理事長張英美表示，1年大概送出1300多頂真髮。市府社會局統計，活動舉辦5年來，已捐贈230束髮束給協會，製作成頭髮後，無償提供罹癌病友更勇敢走出新人生。

新北市副市長劉和然今天也致贈感謝狀，稱讚每一名捐髮者都是愛心天使，愛美是人的天性，能捐出秀髮幫助別人非常有意義。

髮型 患者

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