快訊

APEC領袖會議圓滿結束 張忠謀明早說明成果

北市艋舺公園喋血！街友護花不成 遭酒友持刀狂刺送醫

瑞芳運動公園要設YouBike站 通勤及休閒好方便

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
新北市議員林裔綺就爭取瑞芳運動公園設置YouBike微笑單車站，預定本月底可以啟用。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺就爭取瑞芳運動公園設置YouBike微笑單車站，預定本月底可以啟用。 圖／觀天下有線電視提供

去年啟用的瑞芳運動公園，多樣化的設施會有許多遊客和當地民眾前來使用，因此，新北市議員林裔綺就爭取設置YouBike微笑單車站，今(12)日進行了YouBike2.0的安柱工程，預定本月底可以啟用，將方便民眾使用YouBike通勤及休閒使用。

市議員林裔綺表示，瑞芳地區目前的YouBike系統都是1.0，預計在11月底前會增設升級2.0，未來結合瑞芳運動公園的2.0系統，民眾的租借將更多也更方便，新北市也預計在12月底會將新北市所有的YouBike系統升級到2.0，未來2.0的站點設置將更密集、更便民，提升使用上的便利。

新北市從今年8月底開始引進YouBike2.0系統，2.0的系統設置上站體縮小，同樣面積將可放置更多的腳踏車，讓租借站未來更容易進入社區設置，瑞芳區的微笑單車站也預計在11月底將會完成增設YouBike2.0停車柱，在逐步汰換掉1.0的系統，請民眾使用上儘量多使用新式的2.0系統，體會更新、更便利的微笑單車。

YouBike 瑞芳

延伸閱讀

瑞芳候車亭損壞被雨淋 地方爭增設及改善

YouBike要來了！後龍大山火車站彩繪 亮眼吸睛歡迎一遊

傳說中隧道鏡面倒影成真 三貂嶺自行車道明年初試營運

三貂嶺自行車道將開通 交通配套待改善

相關新聞

12月雙城論壇流於形式？ 柯文哲：城市間很多要簽MOU

台北上海雙城論壇今年受疫情延宕，將於12月透過線上方式舉辦。台北市長柯文哲下午在市政總質詢中指出，雙城仍有很多實質工作要...

議員指新北統籌分配稅額六都最少 侯友宜盼中央重新畫分

新北市長侯友宜今下午到新北市議會報告明年總預算，議員針對預算規劃及統籌分配稅款提出質疑，主計處表示希望中央在推動各項政策...

瑞芳運動公園要設YouBike站 通勤及休閒好方便

去年啟用的瑞芳運動公園，多樣化的設施會有許多遊客和當地民眾前來使用，因此，新北市議員林裔綺就爭取設置YouBike微笑單車站，今(12)日進行了YouBike2.0的安柱工程，預定本月底可以啟用，將方便民眾使用YouBike通勤及休閒使用。

新北2022年預算短差140億 社福捷運教育預算都增加

新北市議會今天下午進行2022年度新北市總預算一讀案，歲入預算有1732.33億元，比去年增加82.3億元，增加4.99...

新北估明年拿40億元「超徵紅包」 議員建議發現金給市民

財政部日前表示，明年地方政府可多獲配340億元統籌分配稅款。新北市長侯友宜今天在議會進行總預算報告案，無黨籍議員蘇泓欽提...

北市花木市場委營到期 市場處同意短期使用至農曆過年

台北市議會民政委員會今天請市府報告市有財產委託經營績效考核，有議員發現，北市花木批發市場營運如廢墟；對此，市場處表示，原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。