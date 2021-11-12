瑞芳運動公園要設YouBike站 通勤及休閒好方便

去年啟用的瑞芳運動公園，多樣化的設施會有許多遊客和當地民眾前來使用，因此，新北市議員林裔綺就爭取設置YouBike微笑單車站，今(12)日進行了YouBike2.0的安柱工程，預定本月底可以啟用，將方便民眾使用YouBike通勤及休閒使用。

市議員林裔綺表示，瑞芳地區目前的YouBike系統都是1.0，預計在11月底前會增設升級2.0，未來結合瑞芳運動公園的2.0系統，民眾的租借將更多也更方便，新北市也預計在12月底會將新北市所有的YouBike系統升級到2.0，未來2.0的站點設置將更密集、更便民，提升使用上的便利。

新北市從今年8月底開始引進YouBike2.0系統，2.0的系統設置上站體縮小，同樣面積將可放置更多的腳踏車，讓租借站未來更容易進入社區設置，瑞芳區的微笑單車站也預計在11月底將會完成增設YouBike2.0停車柱，在逐步汰換掉1.0的系統，請民眾使用上儘量多使用新式的2.0系統，體會更新、更便利的微笑單車。