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十分國小義賣祈福卡 送暖暖包溫暖長輩的心

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
十分國小學童們利用天燈回收紙，親手做成天燈祈福卡來義賣，拿來買冬天能讓長輩暖暖手腳的暖暖包。 圖／觀天下有線電視提供
十分國小學童們利用天燈回收紙，親手做成天燈祈福卡來義賣，拿來買冬天能讓長輩暖暖手腳的暖暖包。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區十分以天燈聞名，但是天燈的施放也產生了許多的垃圾，十分國小的師長們就發揮巧思，讓學童們利用天燈回收紙，親手做成天燈祈福卡來義賣，要將義賣來的收入，拿來買冬天能讓長輩暖暖手腳的暖暖包，送給十分托老中心阿公阿嬤們。

十分國小校長利一奇表示，謝謝十分社區和龍安社區理事長的愛心，讓十分的學子們，能將天燈祈福卡義賣購買暖暖包，讓社區的阿公、阿嬤在寒冷的冬天，有暖暖的幸福。

十分國小的學童們除了來送阿公和阿嬤天燈祈福卡以及暖暖包，也和十分托老中心的長輩們一起動動身體同歡，還帶來烏克麗麗的精彩表演，讓現場的阿公阿嬤都好開心。

一粒麥子基金會社福員蔡碧真表示，用天燈回收紙做的天燈祈福卡非常有意義，除了象徵了永續的精神，將大家認知中的垃圾，透過巧思，變成了非常漂亮的卡片，對長輩也有著鼓勵和關懷的正面意義。

天燈祈福卡非常有巧思，讓廢棄物品有了新生命，偏鄉地區長者較多，年輕人大多外出工作，較少時間陪伴長輩，這次十分國小學童們的來訪，讓長輩們像是有了孫子的陪伴一樣，讓偏鄉長輩的心，在寒冷的天氣中都溫暖了起來。

天燈 阿嬤 義賣

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