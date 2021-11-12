心臟病過來人 新北議員籲市府幫小一生篩檢
民主進步黨新北市議員何博文今天建議，衛生局應編列經費協助國小一年級新生心臟篩檢；市府回應，這是好事，若經專家會議同意會尊重。
何博文日前在市議會質詢新北市長侯友宜共機擾台等議題，卻遭網友質疑他曾自曝沒當兵，事後他在社群軟體臉書（Facebook）PO出胸前疤痕照，自揭罹患先天性心臟病被驗退。
侯友宜今天下午前往市議會報告111年度新北市總預算案，何博文質詢指出，台北市、台中市都有推動學童大規模心臟病篩檢，協助學童及早發現心臟病危機，早期發現早期治療。
他表示，新北市110學年度小一新生約3萬5000名，若以1個學童成本150元計算，經費約500萬元，衛生局明年經費較今年增加新台幣12億多元，相信足以支應。
市府衛生局長陳潤秋答詢時說，任何篩檢都需要先經過專家會議評估決定；副市長謝政達表示，這是好事，若經過專家會議同意會尊重。
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