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汐止員警執勤辛苦 市議員送仙草布丁加油

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪還特別在跑行程途中，從萬里買了有名的仙草布丁，送到汐止警分局，慰勞員警們。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪還特別在跑行程途中，從萬里買了有名的仙草布丁，送到汐止警分局，慰勞員警們。 圖／觀天下有線電視提供

執勤員警都很忙碌，負責維持轄區交通治安工作，尤其這陣子下雨，早上汐止區交通繁忙，看著員警們辛苦在路口指揮交通，為了感謝他們的辛勞，今(12)日新北市議員張錦豪還特別在跑行程途中，從萬里買了有名的仙草布丁，送到汐止警分局，慰勞員警們。

新北市議員張錦豪表示，汐止的員警都相當辛苦，尤其像是冬天下雨的時候，就因為看到交通分隊都要在路口執勤，不論是上班、或是下班時間，看到員警們為了讓汐止交通更順暢，所以，特地從萬里買了仙草布丁送到汐止警分局，希望為辛苦的員警加油打氣。

一大早就忙著到金山萬里跑了好幾個行程，還要再趕到議會去，就是利用這中間短短的空擋時間，在回汐止的路途中在萬里買了好幾十個仙草布丁慰勞汐止警分局的員警，分局長也感謝議員的關心。

汐止警分局長張朝新指出，因為汐止如果碰到下雨天，早上交通會比較雍擠，車禍事故也會比較多一點，同仁都會很快速的將交通事故全力疏導，今天很感謝議員對汐止分局同仁的辛勞一個支持跟鼓勵，相信同仁們會把汐止交通、治安，全力以赴做到最好。

汐止 萬里

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