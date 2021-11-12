汐止北峰國小週邊電桿林立 地下化找出配電箱位置

汐止區北峰國小校園週邊電線桿林立，不但阻礙通行，大樹纏繞在電線上頭，颱風大雨產生火花，也讓附近居民很擔心，只是電纜地下化，得要找適合地點擺放配電箱，並不容易，所以，昨(11)日再次會勘後，也初步確定四處適合設置配電箱的地點。

中興里長蔡振國說，這幾個月以來，大家都忙著在找可以放配電箱的位置，因為，不管是中興路或是福德一路，圍著北峰國小校園週邊的人行道上，矗立一支支的電桿，尤其在福德一路這一側，密密麻麻的電線更是和校園裡的大樹纏繞在一起，颱風大雨產生火花，附近居民一直都很擔心安全問題，只是電纜地下化，首先就是要找到地方放配電箱，找了好久都沒有下文，也讓電桿遲遲無法下地。

北峰國小校長林素滿表示，校園圍牆緊鄰的人行道因為上面有多的的電線桿，電線也交錯，學童上放學，就有家長反應因為電線桿林立，造成能通行的人行道變狹窄，希望能夠有比較寬廣的空間，再加上也牽涉到安全問題，蔡里長也很關心，如果能夠地下化，市容景觀會更好，學校環境也能煥然一新，也很感謝里長、張議員及賴立委一直以來協助電桿地下化。

包括市府養工處、汐止區公所、里長蔡振國、學校等相關單位再次到現場會勘，在今年九月初，新北市議員張錦豪也會勘催促電桿地下化，而這次相關單位則是又挑了幾個地點現場看適不適合，首先是中興橋頭靠近派出所，因為有大樹還是不適合，接著又看到抽水站旁的水利地，還是不行，接著才在社后派出所旁找到停車格空間，只是一處還不夠，接著一行人再圍著學校圍牆邊走了一圈，又找到環河街與福德一路口的綠帶空間。

蔡振國指出，圍著北峰國小週邊，中興路與福德一路沿線大概有20支電線桿，會勘終於初步確定了四處配電箱設置地點，包括派出所停車格、北峰國小靠近天橋側及環河街口等，希望電桿能夠趕快下地，改善景觀也讓學童上放學更安全。