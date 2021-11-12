淡水正德國中29校慶 首創運動傷害防護室揭牌

新北市淡水區的正德國中今(12)日舉辦29週年校慶慶祝大會活動，由於考量疫情期間，採用直播方式，讓學生可以在各班級內觀看活動會場，另外首創運動傷害防護室揭牌儀式，由新北市議員鄭宇恩以建議款補助200萬元設置，讓學校運動校隊有專業與完善的防護設施。

新北市議員鄭宇恩表示，正德國中有許多運動校隊包括了，足球、籃球、橄欖球以及跆拳道角力隊等等，這些選手都需要運動後的修復，而在許多職業比賽當中許多運動選手，在運動後的修復都是必需馬上進行，因此設置這樣的空間與設備也是可以讓正德國中的運動校隊，有最完善的身體恢復環境。

今年正德國中橄欖球獲得全國聯賽亞軍，跆拳道獲得個人1金及第五名，團體第四名的優異成績以及柔道2金1銀1銅，校長表示，正德國中是教育部所認定的體育績優學校，學校除了升學成績優異，也非常重視體育項目。而這次首創，在職業運動才會看到的運動傷害防護室，裡面不僅有運動防護員及最基本的運動傷害包紮裝備，其中最特別的就是熱敷蒸氣箱及水療桶。

透過運動防護員的細心幫學生做運動後的修復，校學當中有超過6個運動校隊都可以藉由這項修復室，讓學生選手們，有更好的身體恢復環境，進而創造更好的運動成績。