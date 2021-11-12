議員質疑編預算拍影片僅宣傳市長 北市府否認
北市議員苗博雅今天表示，北市府編預算拍影片，卻變市長個人宣傳，且未依修正後預算法，透過主計處公布費用。市長柯文哲說，會馬上做；北市府指出，影片皆與市政有關。
台北市議會下午召開市政總質詢，柯文哲與台北市政府局處首長列席、備詢。社會民主黨籍議員苗博雅質詢時，拿出相關資料和影片提及，北市府拍宣導市政影片，但內容都是在宣傳柯文哲，還以專案方式，花新台幣120萬元預算，拍8支影片，這樣恰當嗎？
苗博雅表示，有北市府局處透過媒體發布政策相關報導，因內容未提及是廣告，是否可能花錢購買，且立法院5月間已修正通過預算法，規定政策宣傳費用應公布在主計處網站，調資料發現，其他縣市已執行，北市府卻未做。
柯文哲答詢，中央已公布法令，若北市府還未做，會馬上去做，宣傳市政政策需要預算，不是執行市政宣導就等同買新聞，相信北市府編列宣傳預算經得起檢驗。
北市府主計處長鄭瑞成表示，會立即處理。
市府發言人陳智菡事後提供回應指出，市政宣導影片共8支，內容皆與市政相關，議員擷取部分市府首長談話片段播出，指影片都在宣傳市長，有失公允。
立法院會5月間三讀修正通過預算法第62條之1條文，政府編列預算於網路媒體等辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。
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