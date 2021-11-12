109年5至7月常客優惠金 北捷開放補領

台北捷運表示，109年5月至7月逾期常客優惠回饋金，將於11月15日至12月31日開放補領，旅客持票卡至各站詢問處辦理，金額會存入電子票證的電子錢包。

台北捷運發布新聞稿表示，考量今年5至7月3級疫情警戒期間，旅客不便外出領取回饋金導致逾期，開放11月15日起至12月31日止，回饋金逾期未領旅客可補領。

旅客可持票卡至各車站旅客詢問處辦理補領回饋金，存入電子票證的電子錢包。同時，北捷也將對3級疫情警戒期間逾期未領取回饋金的「台北捷運GO」APP綁卡會員，發送簡訊通知補領。

北捷表示，常客優惠是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，回饋金自動加值有效期限為1年，於有效期間內持卡搭乘捷運時即自動加值。此外，APP會員在回饋金到期前1個月尚未領取者，也將主動發送簡訊通知。