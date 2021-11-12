議員指新北統籌分配稅額六都最少 侯盼中央重新畫分

新北市長侯友宜今下午到新北市議會報告明年總預算，議員針對預算規劃及統籌分配稅款提出質疑，主計處表示希望中央在推動各項政策時，要考慮地方政府的財政狀況，侯友宜表示，行政院在這個部分還沒討論清楚方向，應重新劃分，才不會跟台北市落差太大，也不會變成六都最低。

侯友宜說明，2022年歲入預算有1732.33億元，比去年增加82.3億元，增加4.99％，占最高比例為稅課收入、補助與協助收入及規費收入。稅出預算1872.33億元，增加78.4億元，成長4.37%，占最高比例為教育科學文化、一般政務支出、社會福利支出。短差140億元，比去年少3.9億元，也是升格以來最少的短差金額。

市議員陳世榮認為，歲入跟歲出金額反差140億元，市府都要靠中央補助，才能做相關建設跟規劃，自有財源也不足以支援，主計處長吳建國回應，因中央推動許多社會福利及長照等政策，也都要來自中央補助，市府本來就財政拮据，也希望中央在推動各項政策時，要考慮地方政府的財政狀況，如要推動就真的需要靠中央補助。

市議員李翁月娥表示，巧婦難為無米之炊，新北統籌分配稅額是六都最少，為何沒人去中央討公道，公平性很重要，連年下來新北市少拿很多錢，才造成財政困境。蘇泓欽說，新北統籌分配稅是六都最低，每年都比北市少一半，又少只有高雄三分之二，如果把多出來的統籌分配稅拿來普發現金，新北市民還是少北市一半，希望中央能儘速修正財政收支劃分法。

侯友宜說，之前也有去行政院跟院長蘇貞昌報告，蘇過去是時任台北縣長，但目前行政院在這個部分還沒討論清楚方向，對新北市來說要重新劃分，才不會跟台北市落差太大，也不會變成六都最低，錢早點到位才能趕快建設。