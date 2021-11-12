新北估明年拿40億元「超徵紅包」 議員建議發現金給市民

財政部日前表示，明年地方政府可多獲配340億元統籌分配稅款。新北市長侯友宜今天在議會進行總預算報告案，無黨籍議員蘇泓欽提出，市府明年拿到這筆錢應該普發現金給市民，侯友宜說，尊重議員的意見，但40億元要如何分配還待討論，且新北在振興經濟跟公共建設上也有需求，還需要再做調整。

蘇泓欽表示，依照財政部稅收估算，會多3000億元，地方政府總共可拿到340億元的統籌分配稅款（俗稱超徵紅包），其中六都總計可以分到223億元，蘇詢問按照公式，新北總計可以獲得多少錢？侯友宜回應，新北大約可分到40億元，主計處長吳建國補充，這筆經費目前尚未算在明年總預算內。

蘇泓欽認為，建議市府應該要將這筆錢比照其他縣市，普發現金給新北市民，可以帶動經濟復甦、注入活水，之前各黨團也有說要普發現金，但市府以財政困難回絕，現在有這筆錢，對於經濟振興或是對辛苦的勞工來說都會有幫助。

侯友宜回應，尊重議員的意見，但40億元要如何分配還待討論，且新北在振興經濟跟公共建設上也有需求，還需要再做調整。