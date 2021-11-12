議員批資料治理委員會擬售民眾資訊 北市府澄清

北市議員苗博雅今天表示，北市府設立資料治理委員會，研議兜售資料，專家學者認為不妥，應有法律授權。北市府指出，絕對不會有販賣行為，委員會只是評估活用資料。

台北市議會下午進行市政總質詢，台北市長柯文哲與北市府各局處首長列席、備詢。社會民主黨籍市議員苗博雅質詢，市府日前成立資料治理委員會，研議蒐集市民資料，並擬規劃對外兜售資料。

苗博雅表示，北市府曾找專家學者開會討論，根據資料顯示，專家學者認為蒐集民眾資料是因北市府施政需求，若不是具公共目的，不應出售相關資料。

苗博雅指出，市議會當時也通過議員提案，若北市府規劃兜售資訊，應有法律授權，並送至議會審議，且市府原本就不應把資料賣給企業，包含中資企業，且這也不是僅透過委員會就能決定。

苗博雅要求，北市府及所屬機關學校蒐集民眾資料，除法律另有規定外，不可對外兜售，市府持有資料不能無償或有償提供給中資企業等。

柯文哲答詢，北市府只是提前準備，目前還在建構基本數據，不可能違反中央法律。針對相關規範，他比議員更謹慎，且不應只對中資企業，只要是對國安或社會治安有疑慮的企業都不應提供資料。

台北市政府法務局長袁秀慧在答詢台補充指出，北市府絕對不會有販賣行為，委員會只是評估活用資料。

台北市政府資訊局去年底發布新聞資料，宣布設立跨局處府級資料治理委員會，以公私協力建立完善資料治理框架及機制，盼強化市政的數位便民措施，且會兼具個資保護。