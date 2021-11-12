春節防疫計程車也吃緊 中市議員高歌「沒那麼容易」消遣

中央疫情中心公布春節返鄉防疫有三種方案，讓返鄉民眾、旅宿業者不滿。台中市議員李中今天在議會清唱改編版「沒那麼簡單」，強烈譴責中央相關防疫配套措施沒有人性，高官跑招待所爽喝紅酒，卻無視仍有超過3/4旅外國民，無法在過年時順利入住防疫旅館，國民有家歸不得，中央政府失能到了極點。

李中說，網友改編「沒那麼簡單」消遣訂房的困難，他唱出民眾的無奈「訂房沒有那麼容易，每個人都大同小異，想居家的不切實際，集中檢疫下落不明」。一些民眾向他表示，在國外已打過2劑疫苗，且都有超過14天以上，政府還是要求他們回國時一定要入住防疫旅館，而且一定要一人一室，他們6歲的小孩到底要跟誰住？

李中指出，有許多旅外民眾長年在外打拚，利用年假會回家探望親友一起過年，這是習俗也是傳統，但因為疫情的緣故，去年已經無法順利回國，今年疫情減緩且已經有施打疫苗，但我們中央政府衛福部的防疫指引，卻沒有因應相關的變化做出政策調整，以致於許多人有家歸不得。

李中請台中市觀旅局務必要向中央反映，政策該調整的就要儘速調整，要有人性一點。另外，李中也詢問台中市交通局「防疫計程車到底夠不夠？」一定要盡快補足，不要讓入住防疫旅館或集中檢疫所的民眾到時候叫不到車去做PCR檢測，那違反防疫規定的責任要算誰的呢？

台中市觀旅局長韓育琪說，截至今年11月11日止，台中市居家檢疫替代所（防疫旅館）有41家，調查農曆春節前訂房狀況從12月25日至明年1月18日已近滿房，將持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前有4家申請中，預估可再增加近300房。韓坦言，春節旅宿業也想賺國旅的熱錢，要協調業者加入，真的很不容易，會繼續努力。

台中市交通局長葉昭甫說，交通部有持續和各縣市滾動式討論，現在又公布「7+7」方案，完成2劑疫苗接種且滿14天入境者可適用，後7天在家檢疫1人1室，這個方案就會考驗防疫計程車量能，且完全無法預估。

葉昭甫說，第一是不知道有多少返鄉民眾，第二是不確定民眾適用的方案，目前防疫計程車規劃270輛，若一天跑8趟有2100多趟次服務量能，但還要考慮消毒時間、民眾到醫院、防疫旅館和返家的距離，三種方案很複雜，量能才難預估，若民眾大量選「7+7」方案，就會很吃緊。