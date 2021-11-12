北市花木市場委營到期 市場處同意短期使用至農曆過年

台北市議會民政委員會今天請市府報告市有財產委託經營績效考核，有議員發現，北市花木批發市場營運如廢墟；對此，市場處表示，原本委營已經18年，今天是最後一天，已經要重新招標，但攤商有使用需求，目前以「短期申請使用」的方式整棟場地繼續營運到明年農曆過年後。

議員王浩點名北市花木市場，批評好幾十億的土地房市市產，委營至今已經像廢墟，二樓花房玻璃破了，剩下的花都枯死 。

市場處長陳庭輝回應，花木市場績效是比較差，被打乙等，目前改善方式是將批發市場用地改為市場用地；另外，原本委營已經18年，今天是最後一天，已經要重新招標。

北市市場處副處長高群荐表示，台北花木批發市場因為使用效率、營業額太低，檢討後決定透過都市計畫改為「零售場」，放寬用途，畢竟傳統零售市場的限制比較少，可以做多目標使用，但批發市場用地就沒有這樣的空間。

高群荐說，目前內政部正在審議都市計畫，今天契約到期後，市場處會以「短期申請使用」的方式整棟場地繼續營運，同時已公開招標公告。

高群荐指出，花木市場的一樓為零批場、二樓和三樓還有其他業者，攤商們都希望可以營業到明年農曆過年後，市場處已經簽奉市府同意，同意短期申請使用，繼續管理維護，目前確定會營運到明年二月中左右。