加倍奉還振興活動再升級 新北「數位加碼」增至60萬份

新北市今年辦理加倍奉還振興活動，其中「數位加碼」累積千萬消費金額。繼10月底宣布「數位加碼」再加碼20萬筆後，短短2週消費筆數即將破40萬。在民眾熱烈響應下，今日新北市府再加碼直到總費用罄或今年12月31日活動結束，總份數預估高達約60萬筆回饋。

經發局長何怡明表示，新北市為協助商家爭取更多商機，推動「數位加碼」及行動支付普及化、零接觸經濟，在二次加碼後，今再度加碼直到經費用罄或今年12月31日活動結束，預估大約60萬筆消費回饋。

民眾只要於新北市指定店家使用街口支付消費，不需要綁定中央數位5倍券，每筆享10%現金回饋，單筆回饋上限50元。除現金回饋外，10月至12月連續3個月加碼抽萬元街口幣，每個月抽出11位民眾可得高額街口幣，包括1萬元街口幣1名、1千元街口幣10名。

經發局補充，新北振興加倍奉還「登錄發票抽汽車」推出3波抽獎活動，每波抽汽車以及Gogoro、iPhone、13、PlayStation 5、iPad、Switch等眾多好禮，只要在活動期間消費累計滿2000元，最後一波加碼抽百萬保時捷電動車。