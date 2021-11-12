環狀線板新站啟動招商 將打造2萬坪複合式捷運宅

新北捷運局昨舉辦環狀線板新站土地開發案招商說明會，預計可興建複合式捷運宅，提供購物、辦公及居住等多元服務，為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動區域繁榮發展。新北捷運局表示，考量捷運土地開發特殊性，都市設計審議將由新北捷運局自行辦理，帶動都市機能的優化，提升土地開發價值。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，基地面積約1392坪，預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓，投資興建金額約39億元，可提供購物賣場進駐，打造到站即到家，到站即辦公的便利生活型態。

林耀長說明，板新站下一站即四鐵共構的板橋站，步行至新板特區僅需10分鐘，屬新板特區居住、就業人口及購物、辦公等多元服務之延伸範圍，透過環狀線串聯，使板新站住、商、辦等功能更具加成效果。