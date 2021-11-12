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環狀線板新站啟動招商 將打造2萬坪複合式捷運宅

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
板新站開發模擬圖。圖／新北市捷運局提供
板新站開發模擬圖。圖／新北市捷運局提供

新北捷運局昨舉辦環狀線板新站土地開發案招商說明會，預計可興建複合式捷運宅，提供購物、辦公及居住等多元服務，為板新站周邊地區創造一站式軌道經濟，帶動區域繁榮發展。新北捷運局表示，考量捷運土地開發特殊性，都市設計審議將由新北捷運局自行辦理，帶動都市機能的優化，提升土地開發價值。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，基地面積約1392坪，預估可興建地上29層、地下6層，超過2萬餘坪複合式捷運共構大樓，投資興建金額約39億元，可提供購物賣場進駐，打造到站即到家，到站即辦公的便利生活型態。

林耀長說明，板新站下一站即四鐵共構的板橋站，步行至新板特區僅需10分鐘，屬新板特區居住、就業人口及購物、辦公等多元服務之延伸範圍，透過環狀線串聯，使板新站住、商、辦等功能更具加成效果。

捷運局表示，已於10月27日公告徵求板新站土地開發投資人，明年3月21日截止投標後，就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例綜合評選最優申請人，並於簽約後成為投資人。

板新站開發模擬圖。圖／新北市捷運局提供
板新站開發模擬圖。圖／新北市捷運局提供

捷運 新北 北捷

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