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委外經營成占地為王？議員要求北市府重訂淘汰標準

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市民政委員會審查市府報告案。記者楊正海／攝影
北市民政委員會審查市府報告案。記者楊正海／攝影

北市議會民政委員會上午請市府報告市有財產委託經營績效考核，但議員發現，部分委營案，被列了一大堆須輔導改善的項目，但續約的標準都合格，甚至續約的標準分數是70分，另外像花木市場，幾十億的市產，現在竟像廢墟，要求市府要有一定程度的淘汰機制，避免委營成了占地為王。對此，北市財政局表示，會和各局處管理機關研商，是否對績效評核標準進行調整。　

台北市市有財產委託經營管理自治條例規定，109年止共有6機關、168 案委託民間經營管理。其中以社會福利最多共148件、占88%；教育文化12件、占7.14%；其次是農林漁木6件、占3.5%；醫療院所2件、占1.1%。對於效益，收取租金和權利金約2.91億元。

王浩指出，有的日照機構，社會局的查核意見竟是議臉書按讚人數提升，難道找人去按讚就可？臉書沒人去看就代表是乏善可陳， 這也可以當查核意見？甚至有的機構冷凍食品過期。他說，甚至還有無評鑑、無分數的卻可續約，總有要有個分數和評分等級。

另外像中山堂，評鑑很多是打70幾分，但續約標準及格只有70分，實在太低，這在早年的評分標準是「乙下」，續約至少應有甲下、乙上，強烈建議財政局對於續約標準要合乎一般要求。

財政局指出，考核是按自治條例的標準作業程序辦理，由各機關訂定考核計畫或作業要點，成立營運督導委員會，每年至少考核一次，由委外委員協助審視業務辦理。

王浩另點名北市花木市場，好幾十億的土地房市市產，委營至今已經像廢墟。二樓花房玻璃破了，剩下的花都枯死 。另外，萬芳醫院經營績效很好，但委託經營期間，大筆修繕經費是誰要解決？因醫院高樓層一直漏水，若自行去修 ，回饋基金就難以達到市府和議會的要求，到底是市府「房東」、還是受託人要負責？衛生局坦言，的確每年都在修繕。

市場處長陳庭輝說，花木市場績效是比較差，被打乙等，目前改善方式是將批發市場用地改為市場用地；另外，原本委營已經18年，已經要重新招標。

民政委員會召集人、議員張茂楠表示，已經將市府這份報告案退回，市府對於委營，要有一定程度的淘汰機制，避免占地為王。

北市 衛生局 漏水

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