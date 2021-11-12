快訊

高端國際認證受阻「替國內混打」解套？指揮中心回應

直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居檢規定一周三改 業者質疑：沒房間去住總統府嗎？

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
防疫旅館房間示意圖。圖／新北市觀旅局提供
防疫旅館房間示意圖。圖／新北市觀旅局提供

指揮中心一周三改居家檢疫規定，有防疫旅館業者認為，既然房間數有限，應該是要提醒民眾要提早或是延後預定時間，不是為了滿足這些需求而增加防疫旅館房間數量，業者也提問，如果旅館房間數真的不足，又在春節期間爆發疫情，「難不成去住總統府還是指揮中心嗎？」業者形容：「就是將帥無能累死三軍」。

「根本一再打臉自己」業者表示，中央政策一改再改，從當初的14天改成7+7，除了代表下決策時沒有深思熟慮，業者也反問中央，既然7+7可行，當初幹嘛要規定14天才能出來？客人離開房間後，還需要消毒、靜置等流程，才能保障下一個客人入住的權益跟安全，為了增加房間數，可以不顧安全嗎？

業者無奈地說，中央說房間數不足，卻只考慮到春節回國的民眾，萬一不幸爆發家庭群聚感染，需要居家檢疫的民眾可以去哪裡找旅館？難道又要去醫院增加醫護人員負擔嗎？過年大家都要回中南部，南北流竄交叉感染，中南部的醫療體系跟旅館數根本不夠，到時候就會潰堤。

業者抱怨，「一個政策有好幾套版本，無所適從」，以奧運、帕運選手回國隔離為例，很多選手還是直接選擇待滿14天回家，即便自己有打滿兩劑疫苗，還是會擔心傳染給家人，業者也質疑，中央在居家隔離政策一改再改，不相信可以釋放多少飯店提供給這些回國的人。

防疫計程車數量也不夠，萬一客人走出飯店，攔到的是一般計程車，也會怪罪到防疫旅館頭上，現在只能要求客人要簽約「防疫規定同意書」，證明客人是清楚相關防疫規定。

衛福部昨日表示，7+7方案開始受理訂房時間及執行細節由指揮中心另行公佈。新北市觀光旅遊局表示，市府待中央確認細節及相關配套措施後，希望能一步到位、讓業者有所依循，以期順利盤點出更多房間供春節返台的民眾入住。

春節 防疫旅館

延伸閱讀

東港安泰醫院錯打疫苗疾管署複檢合格重回疫苗施打行列

國內疫苗充足 自購莫德納、捐贈BNT疫苗陸續到貨

2百多間春節防疫房全被訂滿 雲林縣府暫停受理預訂

春節檢疫住宿一周三變 業者籲：祭出獎勵、推宅旅遊

相關新聞

居檢規定一周三改 業者質疑：沒房間去住總統府嗎？

指揮中心一周三改居家檢疫規定，有防疫旅館業者認為，既然房間數有限，應該是要提醒民眾要提早或是延後預定時間，不是為了滿足這...

柯P愈來愈藍、呂瀅瀅求去？ 陳信瑜：職位難施展抱負

民進黨籍的呂瀅瀅在10月底辭去台北花卉公司副董事長一職，外傳是不滿台北市長柯文哲「愈來愈藍」、「無中心思想」而離職，目前...

柯P「綠底」官員又求去 台北花卉副董呂瀅瀅請辭獲准

柯市府再傳人事異動，台北花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅在疫情過後，向市長柯文哲請辭獲准，11月轉任內政部長徐國勇辦公室的機要...

春節防疫計程車也吃緊！議員高歌「沒那麼容易」消遣

中央疫情中心公布春節返鄉防疫有三種方案，讓返鄉民眾、旅宿業者不滿。台中市議員李中今天在議會清唱改編版「沒那麼簡單」，強烈...

北市花木市場委營到期 市場處同意短期使用至農曆過年

台北市議會民政委員會今天請市府報告市有財產委託經營績效考核，有議員發現，北市花木批發市場營運如廢墟；對此，市場處表示，原...

加倍奉還振興活動再升級 新北「數位加碼」增至60萬份

新北市今年辦理加倍奉還振興活動，其中「數位加碼」累積千萬消費金額。繼10月底宣布「數位加碼」再加碼20萬筆後，短短2週消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。