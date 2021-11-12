居檢規定一周三改 業者質疑：沒房間去住總統府嗎？

指揮中心一周三改居家檢疫規定，有防疫旅館業者認為，既然房間數有限，應該是要提醒民眾要提早或是延後預定時間，不是為了滿足這些需求而增加防疫旅館房間數量，業者也提問，如果旅館房間數真的不足，又在春節期間爆發疫情，「難不成去住總統府還是指揮中心嗎？」業者形容：「就是將帥無能累死三軍」。

「根本一再打臉自己」業者表示，中央政策一改再改，從當初的14天改成7+7，除了代表下決策時沒有深思熟慮，業者也反問中央，既然7+7可行，當初幹嘛要規定14天才能出來？客人離開房間後，還需要消毒、靜置等流程，才能保障下一個客人入住的權益跟安全，為了增加房間數，可以不顧安全嗎？

業者無奈地說，中央說房間數不足，卻只考慮到春節回國的民眾，萬一不幸爆發家庭群聚感染，需要居家檢疫的民眾可以去哪裡找旅館？難道又要去醫院增加醫護人員負擔嗎？過年大家都要回中南部，南北流竄交叉感染，中南部的醫療體系跟旅館數根本不夠，到時候就會潰堤。

業者抱怨，「一個政策有好幾套版本，無所適從」，以奧運、帕運選手回國隔離為例，很多選手還是直接選擇待滿14天回家，即便自己有打滿兩劑疫苗，還是會擔心傳染給家人，業者也質疑，中央在居家隔離政策一改再改，不相信可以釋放多少飯店提供給這些回國的人。

防疫計程車數量也不夠，萬一客人走出飯店，攔到的是一般計程車，也會怪罪到防疫旅館頭上，現在只能要求客人要簽約「防疫規定同意書」，證明客人是清楚相關防疫規定。

衛福部昨日表示，7+7方案開始受理訂房時間及執行細節由指揮中心另行公佈。新北市觀光旅遊局表示，市府待中央確認細節及相關配套措施後，希望能一步到位、讓業者有所依循，以期順利盤點出更多房間供春節返台的民眾入住。