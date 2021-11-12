柯P愈來愈藍、呂瀅瀅求去？ 陳信瑜：職位難施展抱負

民進黨籍的呂瀅瀅在10月底辭去台北花卉公司副董事長一職，外傳是不滿台北市長柯文哲「愈來愈藍」、「無中心思想」而離職，目前在內政部長徐國勇辦公室擔任機要秘書。同為柯市府「綠色連線」成員、勞動局長陳信瑜今受訪時說，呂只是覺得副董職位無法發揮專長，加上思念在美國的女兒，且呂也曾當柯面前說「有需要會隨時歸隊」，離開理由很正面。

據報導，綠色連線成員於8月24日晚上與柯文哲餐敘，當晚呂瀅瀅就當面向柯文哲請辭，不過因為本土疫情爆發，拖到疫情穩定時再度請辭，10月底正式離開台北花卉產銷公司。還有官員爆料，呂認為柯無中心思想，加上用人「愈來愈藍」，最後選擇離開。

對此，陳信瑜表示，呂瀅瀅只是覺得副董位置沒辦法幫到柯文哲，且工作內容有點無聊、沒有挑戰性，加上自己有民意代表政治經歷，認為還能多做一些事情，為了不讓市長為難也沒有要求去其他位置。

至於柯文哲用人「愈來愈藍」一說，陳信瑜坦言「不是只有她這樣想啦，我自己也會這樣想」，但這和呂瀅瀅辭職的理由無關，單純認為擔任副董無法施展抱負；8月聚餐時，呂也跟柯說「若也需要協助，隨時可以歸隊」，呂希望柯不要誤會，私底下聊天呂也說直爽地說「沒那麼複雜啦」。

陳信瑜提到，其實最初和呂聊天都是談「媽媽經」，2人都有小孩，呂的女兒在美國，就想要過去陪伴，「聊天都會聊到，都是媽媽、同事的聊天，真的不是對市長不滿」。陳強調，爆料都是亂說的，故意要傷害呂瀅瀅，

國民黨議員王鴻薇則認為，柯文哲和民進黨早已分道揚鑣，2022年和2024年終須一戰，若在其他地方有位置就會找機會離開，否則關係會變得很尷尬，甚至現在來留下的民進黨的局處首長，最終也得選邊站。

民進黨議員簡舒培說，離開柯文哲身邊的人不分藍綠，「畢竟他就是不善待屬下的人，想要認真做事就會不合他意」，都發局前局長林洲民就是最好的例子，「良禽擇木而居，每個人找適合工作都很正常」。