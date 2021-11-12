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聖心女中日前食物中毒 膳食廠商將遭罰30萬元

中央社 / 新北12日電

新北市府衛生局今天表示，聖心女中日前通報疑似食物中毒案，經檢驗留存的晚餐檢體檢出仙人掌桿菌，高出標準值9倍，膳食廠商涉違反食品安全衛生法，擬裁罰新台幣30萬元罰鍰。

新北市府衛生局秘書高詩琪今天接受中央社記者電訪表示，衛生局10月21日接獲通報，聖心女中發生疑似食物中毒案，即派員稽查並抽驗可疑餐食。

她說，20日晚餐留樣便當內含白飯、宮保雞丁、冬粉、油豆腐及青菜。經檢出仙人掌桿菌900 CFU/g（每公克樣品中含有的細菌菌落總數），標準為100CFU/g。

高詩琪表示，經檢驗食物中仙人掌桿菌與規定不符，涉嫌違反食安法規定，可處新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。因影響層面較大，衛生局預計裁罰該膳食供應商30萬元罰鍰。

位於新北市八里區的聖心女中10月21日出現師生疑似食物中毒，住宿學生用完前一天晚餐後，21日凌晨4時後陸續出現腹痛、拉肚子症狀，100多名學生與老師就醫後返校。

衛生局 食物中毒

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