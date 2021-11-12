2050年新北淨零碳 氣候論壇青年與侯友宜交流

氣候衝擊是每一個世代都應共同面對的議題，而因應日漸升高的極端氣候挑戰，新北市日前宣示「2030年減碳30%」與「2050年淨零碳」目標，將於28日舉辦「新北青年氣候論壇」，邀請耕耘氣候問題的青年代表、關心環境的青年行動家與新北市長侯友宜對話和思考，為世代合作對抗氣候緊急找出可行之路。

環保局說明，聯合國COP26氣候峰會提出四大目標，包含確保本世紀全球達淨零碳，升溫在1.5°C內；重視氣候變遷調適，保護自然棲地、減少生命財產損失；每年募集千億美元幫助面臨氣候威脅的國家；政府、企業及民眾通力合作實現巴黎協議。而牛津英語大辭典更以「全球熱化」（global heating）一詞來強調人類活動造成氣候變遷的嚴重性，及解決這項議題的迫切需求。

環保局秘書徐維遠表示，為號召更多年輕人挺身出，為自己未來的生活環境發聲，本次青年氣候論壇以「零碳翻轉 青年Check in」為主題，呼應新北市2050淨零碳目標，也希望透過已關注氣候議題的青年代表發揮號召力，進而影響整個世代共同關注環境問題。

「新北青年氣候論壇」將於28(日)上午10:30，在台北新板希爾頓酒店1樓吉祥C廳舉行。邀請綠色和平組織代表黃尚卿、台灣青年氣候聯盟代表葉怡欣與侯市長進行座談，再由「台版氣候少女」王宣茹、環保署青年領袖林孟慧及台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋針對「永續城市中的新世代行動家」進行對話，張理事長也將在論壇中帶來他實際參與COP26的第一手資訊，期待透過實際的互動交流，激盪年輕世代構思零碳和永續之路。

環保局補充，配合防疫政策，論壇採直播方式辦理，爲增加論壇互動性，現場將開放45位18歲至40歲之青年共同參與，報名日期自即日起至11月22日(一)23:59止，民眾可利用報名網站(https://form.jotform.me/211671611781453)進行報名，而現場出席名單由環保局抽籤決定，並於11月24日公布於報名網站中。