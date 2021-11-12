農業創生大學聯盟 臺藝大展示獨特藍染技術

為導入青春活力、發展在地農業特色，新北市自今日起，連續2日在板橋車站2樓環球購物中心辦理「下一站，新北農創站」農業創生成果展暨展售市集。市集中展示台藝大學生與農業局發起的「新三峽藍設計行動」，由在地職人帶領學生認識三峽歷史、工藝文化、植物原料到染織過程，運用設計思考方法，打造創新概念與翻轉設計，學生並設計出顯色繽紛的藍染杯，結合藍染技術及現代曲線，風格獨特。

新北市府首創以農業為基礎推動地方創生，與新北團隊合作推動地方特色產業鏈，跨域導入設計及業界資源。今日於板橋車站2樓環球購物中心辦理農業創生成果展，今年與政大、臺北大學、海洋大學、臺藝大等8所大學合作，展出大學USR計畫推動成果及農業創生跨域共創產品。

新北市長侯友宜出席成果展開幕式，頒發大學感謝狀予8所大學，感謝學校協助在地團隊，並與學校攜手組成農業創生大學聯盟，以聯盟團體戰形式，依據團隊需求媒合大學社會責任(USR)計畫，前進產地協助團隊，引導團隊往「下一站，新北農創站」前進。

市集現場販售特色農業創生產品，如金山跳石芋頭特色餐、三芝魯肉販療育多肉植栽、三峽禾乃川健康豆製品、石碇許家古早味麵線等，除此之外，現場獨家展出農業創生跨域共創產出，如臺藝大青年設計師與三峽染坊共創的「新三峽藍」、醒吾科大「繁生創室」牧蜂蜂蜜創意特調、淡江大學與一良茶屋合作設計的鐵觀音茶禮盒及坪林包種茶手作體驗包等。

侯友宜表示，市集除了展現市府與各地方團隊合作推動產業串連的成果，還加入大學夥伴過去默默為新北產業付出的成果，讓青年可以看到在地特色、獨特魅力及工作機會，產生返鄉甚至移居的契機，最重要的是我們具備豐富資源並提供各項行政服務，促進企業或學校與在地團隊合作，企業可實踐永續投資策略，學生可發揮年輕創意，是個友善創業的城市，協助青年返鄉或移居創業工作沒有後顧之憂。