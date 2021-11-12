快訊

卡神楊蕙如率網軍「黑」外交官 有罪 判侮辱公署6月最高刑

失敗國家：黎巴嫩斷油、毒梟與內戰「三重危機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／大陳都更3單元下周簽約 議約商拍板各捐千萬回饋金

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
5、6、7單元位在新店溪旁，高樓層將擁有河岸景觀。圖／新北市都更處提供
5、6、7單元位在新店溪旁，高樓層將擁有河岸景觀。圖／新北市都更處提供

新北市都更處主導的「大陳更新單元5、6、7公辦都市更新案」下周將進行簽約，議約過程中，都更處與開發商約定共計將捐贈2000萬元回饋警、消及「城鄉局住宅及都市更新基金」，除幫助地方上警消添購裝備，也將協助大陳社區審議整合，創下都更處公辦都更的捐款首例。都更處表示，簽約完成後，力拼6年內完工入住。

永和大陳社區公辦都更總面積達8.2公頃，共分為7個單元，其中5、6、7單元面積3.3公頃，下周新北市都更處將與開發商進行簽約，第5單元由統一工商綜合區開發公司實施，6、7單元則由永和在地業者漢皇開發負責。

招商過程歷經公開閱覽、招標、投標、評決後，都更處即開始與開發商進行議約，最後雙方達成協議，統一工商將捐贈1千萬元予「城鄉局住宅及都市更新基金」，未來大陳社區執行整合過程若需支付款項，將以專簽方式動用捐款。

另外，漢皇開發也承諾將捐贈永和地區警察及消防單位各500萬元、合計1千萬元，用作警消弟兄裝備更新添購等用途。公辦都更開發商捐款回饋地方此舉，也創下都更處公辦都更案件中的捐款首例。

永和大陳義胞社區，為1955年國共內戰時期，由浙江外海大陳島等周邊島嶼撤退來台居民，當時含軍人撤退共約2萬8千人，自基隆登台後，分配在全台36處，其中一處即為目前永和大陳義胞社區。

但因該社區年邁老舊，且社區內多有違建、占用等情形，2010年即發布都市更新計畫暨劃定都市更新地區。最早完成都更的單元2「勝開大地」，已在去年10月就有民眾入住。目前單元5、6、7內約有548戶、居民800人。未來更新基地建蔽率50%、容積率因指定策略性再開發地區提升至300%。

單元5、6、7因容積獎勵提升，都更後興建的12棟大樓，樓層最高可至37層，總戶數將達3777戶，由於該案臨新店溪河岸景觀，並附加幼兒園、活動中心、綠帶廊道等公有空間，未來新房交屋上看80萬一坪。

新北市都更處長張壽文指出，下周與開發商簽約完成後，開發商即可著手進行土地整合等相關作業程序，預計3年整合、3年興建，最快6年內即可完工入住。

5、6、7單元完工後，最高樓層預計達37層（示意圖）。圖／新北市都更處提供
5、6、7單元完工後，最高樓層預計達37層（示意圖）。圖／新北市都更處提供

都更 都市更新

延伸閱讀

景觀型豪宅三高吸金 富家族最愛「打包式購買」

詐騙案層出不窮 永和警直播宣導詐團常見伎倆

確診機師香港社區任行 港區人代田北辰料影響通關

重現新生南路舊崛川 管中閔：台大拿掉圍牆與社區結合

相關新聞

獨／大陳都更3單元下周簽約 議約商拍板各捐千萬回饋金

新北市都更處主導的「大陳更新單元5、6、7公辦都市更新案」下周將進行簽約，議約過程中，都更處與開發商約定共計將捐贈200...

新北又聯手北市大 開新北專班

新北市府上月與政治大學簽訂課程合作備忘錄，昨又和台北市立大學簽備忘錄打造「新北專班」，將提供16門、40個時段的實體或線...

半半施工7年 新埔國小展新貌

新北市板橋新埔國小使用逾45年，老舊且耐震能力不足，經過7年工期，今年終於完工，創下最久的校舍改建紀錄；目前中山國小和江...

八里土資場違停工令 環局已送辦

新北市林口違章資收場前天被勒令自拆，八里民眾也因土資場塵土飛揚汙染空氣反彈，議員批砂石車頻繁進出也危及民眾安全，土資場從...

台大拆圍牆 重現舊崛川

北市新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化完工，台北巿長柯文哲、台大校長管中閔昨日同台視察。管中閔表示，原以為他小時候的...

敬老金提覆議 柯嗆議員具名表決

北市議會前天表決「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨、新黨、民進黨多議員投贊成票過關。市長柯文哲昨嗆「我已下定決心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。