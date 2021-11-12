獨／大陳都更3單元下周簽約 議約商拍板各捐千萬回饋金

新北市都更處主導的「大陳更新單元5、6、7公辦都市更新案」下周將進行簽約，議約過程中，都更處與開發商約定共計將捐贈2000萬元回饋警、消及「城鄉局住宅及都市更新基金」，除幫助地方上警消添購裝備，也將協助大陳社區審議整合，創下都更處公辦都更的捐款首例。都更處表示，簽約完成後，力拼6年內完工入住。

永和大陳社區公辦都更總面積達8.2公頃，共分為7個單元，其中5、6、7單元面積3.3公頃，下周新北市都更處將與開發商進行簽約，第5單元由統一工商綜合區開發公司實施，6、7單元則由永和在地業者漢皇開發負責。

招商過程歷經公開閱覽、招標、投標、評決後，都更處即開始與開發商進行議約，最後雙方達成協議，統一工商將捐贈1千萬元予「城鄉局住宅及都市更新基金」，未來大陳社區執行整合過程若需支付款項，將以專簽方式動用捐款。

另外，漢皇開發也承諾將捐贈永和地區警察及消防單位各500萬元、合計1千萬元，用作警消弟兄裝備更新添購等用途。公辦都更開發商捐款回饋地方此舉，也創下都更處公辦都更案件中的捐款首例。

永和大陳義胞社區，為1955年國共內戰時期，由浙江外海大陳島等周邊島嶼撤退來台居民，當時含軍人撤退共約2萬8千人，自基隆登台後，分配在全台36處，其中一處即為目前永和大陳義胞社區。

但因該社區年邁老舊，且社區內多有違建、占用等情形，2010年即發布都市更新計畫暨劃定都市更新地區。最早完成都更的單元2「勝開大地」，已在去年10月就有民眾入住。目前單元5、6、7內約有548戶、居民800人。未來更新基地建蔽率50%、容積率因指定策略性再開發地區提升至300%。

單元5、6、7因容積獎勵提升，都更後興建的12棟大樓，樓層最高可至37層，總戶數將達3777戶，由於該案臨新店溪河岸景觀，並附加幼兒園、活動中心、綠帶廊道等公有空間，未來新房交屋上看80萬一坪。