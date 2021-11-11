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北市社大、樂齡學堂明起可不戴口罩 取消人流管制措施

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
社區大學、樂齡學習中心有條件開放，圖為新竹縣社區大學5月上課情形。圖／新竹縣政府提供
社區大學、樂齡學習中心有條件開放，圖為新竹縣社區大學5月上課情形。圖／新竹縣政府提供

北市教育局自明日起放寬社區大學、成人基本教育研習班、社區多功能學習中心、樂齡學習中心及樂齡學堂辦理實體課程防疫管理措施，若能保持社交距離或有適當阻隔設備，可不戴口罩、取消人流管制措施。

教育局表示，「樂齡中心」及「樂齡學堂」辦理實體課程，除須遵守原定教職員工與學員未施打疫苗，或疫苗第1劑接種未達14天者，首次提供或接受服務前，應提供3天內快篩或PCR檢驗陰性證明防疫規定；另放寬「授課講師進行講課時，若能保持社交距離或有適當阻隔設備，可不戴口罩、取消人流管制措施。

教育局表示，「樂齡中心」及「樂齡學堂」吹奏、歌唱、舞蹈、運動課程進行時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩，並加強環境消毒，另外，餐飲製作課程進行中請全程佩戴口罩。

教育局表示，「社區大學」、「成人基本教育研習班」及「社區多功能學習中心」除須遵守原定「教職員工與學員未施打疫苗或疫苗第1劑接種未達14天者，首次提供或接受服務前，應提供3天內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩」防疫規定，可不戴口罩、取消人流管制措施。

教育局表示，「社區大學」、「成人基本教育研習班」及「社區多功能學習中心」吹奏、歌唱、舞蹈、運動課程時間以1堂課為單位，不得連續超過1小時，如安排2堂課以上，需暫停並置換空氣15分鐘。進行吹奏、歌唱、舞蹈、運動課程時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍應佩戴口罩，並加強環境消毒。

口罩 教育局 疫苗

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