新北發表2021永續發展報告 與北歐多國交流實踐永續

新北今發表第二本VLR地方自願檢視報告，並邀請北歐多國代表進行交流，市長侯友宜表示，SDGs是新北的重要施政藍圖和國際接軌的語言，即便疫情影響下，仍秉持SDGs精神「不遺留任何一人」，而這次報告中也收錄許多SDGs案例，包括超前部署的抗疫之路、翻轉垃圾山再造五股夏綠地、青銀共居及綠色運輸等永續政策。

為響應氣候行動，新北今發表《2021新北市地方自願檢視報告》（2021 New Taipei City SDGs VoluntaryLocal Review, VLR），並邀請瑞典、芬蘭、丹麥在台辦事處代表及北歐企業等國際友人共同見證的永續實踐。

侯友宜指出，新北是全國第一個提出地方自願檢視報告SDGs跟國際接軌的城市，並透過永續城市理念落實聯合國17項指標，今年特別邀請北歐三國（瑞典、芬蘭、丹麥）代表處長一同參與第二本地方自願檢視報告的發表，同時也交流永續環境以及性別平等的落實方法。

侯友宜說明，新北市第二本VLR地方自願檢視報告，總共臚列60項指標，像這一年多來市府團隊把五股垃圾山變成夏綠地，並提供更多綠色運輸、智能環境、青銀共居、永續循環等，都在第二本VLR中落實，今天也盼透過多國交流來互相檢視，並提供更多的工具分析。

侯友宜強調，SDGs是新北的重要施政藍圖，和國際接軌的語言，新北受邀加入「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）、簽署《氣候緊急宣言》， 以實際行動和國際大城面對氣候、社會、經濟等大環境議題，在疫情影響下仍秉持者SDGs精神「不遺留任何一人Leaving no one behind」，作為一個人本環境、安居樂業的城市，要與大家共創國際地球村永續城市，為身為地球的一份子盡分心力。

侯友宜分享，他過去參訪北歐幾個國家，看到相關永續進步的文化創新規劃，所以帶回新北做，要貫徹永續城市的精神。市府表示，這次「全台最大本VLR」模型，從報告書到外包裝都是以永續與循環的概念進行，並由在地青年設計及本土企業的元素製作。

市府指出，新北是全台唯一受邀簽署《紐約VLR 宣言》（New York City Voluntary Local Review Declaration）的城市，紐約市國際事務局局長Ms. Penny Abeywardena今天也特別以影片送上祝福。