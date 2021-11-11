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未公開招標、花千萬買龜鹿丸 北市聯醫：均依規定採購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議會王浩指北市聯醫藥物採購程序有問題，北市聯醫表示均有依照程序。圖／截自北市議會影片
北市議會王浩指北市聯醫藥物採購程序有問題，北市聯醫表示均有依照程序。圖／截自北市議會影片

北市議員王浩踢爆，北市聯合醫院沒依程序公開招標藥商，直接以「小額採購」方式找2家藥廠供貨，花千萬買貼布、龜鹿丸，被發現後改為緊急採購。北市聯醫表示，採購案均依照規定，但日後為避免發生廠商未履約情形，將依「採購法」採購公報。

王浩指出，北市聯醫2019年2月原與國科生技簽訂藥品採購案，但該藥廠10月卻以廠房改建為由，表示無法供貨，依照「採購法」規定，原應重新公開招標找新廠商，但聯醫卻直接比價，以「小額採購」方式找勝昌及港鄉蘭2家藥廠替代供貨。

王浩表示，聯醫花1080萬向2家藥廠購買萬靈膏貼布、龜鹿丸、杞菊地黃丸等調養藥品，因採購金額高達1080萬元，超過原預算金額，被北市審計處發現，後改成緊急採購，「我不懂中藥，但聯醫真的有必要緊急採購這些藥品？』這樣的程序真好過」。

北市聯醫說明，有關與國科生技公司藥品採購合約案，因該公司無法正常供應藥品，依契約規範隨即與國科生技解除合約，並於去年3月依「採購法」重新辦理公開招標。

但為了避免病人無藥可用，依契約規範「廠商逾期期間，機關除依違約處理外並得臨時向市面採購」規定，洽其他中藥廠商比價後，以緊急採購辦理。

北市聯醫表示，為避免日後發生廠商應履約而未履約的情況，將依採購法第101條相關規定刊登政府採購公報，以維護醫院及民眾權益。

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