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淡水百年「助順將軍廟」安座 獲贈神威萬世匾額

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水「助順將軍廟」有180年的歷史，今年也再次重新整建完工，新北市長侯友宜致贈神威萬世的匾額。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水「助順將軍廟」有180年的歷史，今年也再次重新整建完工，新北市長侯友宜致贈神威萬世的匾額。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區老街靠近捷運淡水站附近的這間助順將軍廟，雖然外觀看起來較為小間，不過卻是有180年的歷史，過去經過四次整建，今年也再次重新整建完工，淡水區長巫忠仁也代表著新北市長侯友宜，致贈神威萬世的匾額。

淡水助順大將軍廟，是長庚里內唯一廟宇，，供奉泉州人士信仰的黃府三將軍也是助順將軍，相傳為福建泉州鄉土神，俗稱「將軍爺」。台灣供奉助順將軍的寺廟其實不多，最為人知的分別在萬華、旗山跟淡水，過去從早期到現在，也是淡水老街居民長期信仰的重要廟宇。

淡水助順大將軍廟管理人張忠義表示，淡水助順將軍廟宇，香火興旺，過去一直是滬尾後街仔一帶居民所哄奉，原本為民宅，居民聚資建廟後，曾歷數次修繕，現在也形成佇立於許多公寓住當中的廟宇，而廟方也感謝區長代表市長贈匾，也祈求助順大將軍為淡水居民帶來平安。

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