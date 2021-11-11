秀山銀髮俱樂部秀活力 汐止長輩樂學太鼓

疫情期間，長輩們在家悶好久，汐止區的秀山社區關懷據點開辦許多課程，讓老人家多走出來動一動更健康，其中太鼓課程很受歡迎，跟著節奏打鼓，長輩們展現活力，也很開心。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，秀山銀髮俱樂部規劃了很多的課程活動，每個星期一到五上午、下午，都有安排不同活動，至於為什麼會把太鼓納進來，主要是因為就像長輩說的，除了能夠活絡他們的身心靈以外，也能手腦並用，在音樂的節奏裡面，透過打擊太鼓享受在其中，老師也不會要求學員一定要認譜裡的豆芽菜，幾乎都是用動物的口訣，讓長輩輕鬆好記，簡單輕鬆的方式，帶領長輩打太鼓，也發現大家越打越有活力、越健康。

謝慧芝指出，有時候老師也會請長輩站起來打太鼓，全身也能跟著動一動，這樣全身也能運動到，讓筋絡都能活絡起來，達到健康的效果，也能達到失能的一個功能。

坐著打也行，有時候站著就像蹲馬步一樣，幾乎全身都能運動到，學了幾堂課下來，他們越學越有興趣，有長輩說，很喜歡音樂，所以，很期待太鼓班，一知道開課就趕緊報名，而且透過打太鼓，手腦並用，真的很不錯，每個星期都很期待太鼓課程，感謝上了課更有活力更健康。