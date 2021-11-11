騎樓終於整平了 汐止樟樹二路不再難行

新北市政府騎樓整平計劃持續進行中，汐止區包括中興路、忠孝東路、樟樹一路都進行了騎樓整平，獲得不少好評，而今年持續進行，地點就選定居住人口密集的樟樹二路，改善原本高低不平的騎樓行走空間，現在接近完工，民眾說騎樓變好走，景觀也變好。

忠孝里長丁彥伶指出，去年樟樹一路施作騎樓整平，那一段大家評價很好，不少人在問為什麼只做樟樹一路，樟樹二路怎麼還沒施作，那其實二路這裡本來今年很早就要做，但是遇到疫情的關係，一直到現在才接近完工，也很感謝沿線店家的協助與配合。

丁彥伶表示，主要是因為每一段騎樓都是不同時期做的，所以，都有高低落差，對行人或是推娃娃車、輪椅都很不方便，那這次騎樓整平，整個走起來就很順暢，其中有一處是社區跟社區間的一個死角，第一個路不平、第二個也是一個髒亂點，透過這次騎樓整平，施工單位很用心，整個都改善了，讓行人都行走無障礙。