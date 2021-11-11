汐止警超速違規大執法 三個月取締3,449件

十次車禍九次快，疫情趨緩後，汐止警分局自110年8月1日至10月31日，於大同路一段、新台五路二段茄苳路口、台五線、康寧街815巷口、汐萬路三段等較易發生超速路段，實施固定式、移動式測照取締勤務，已取締違規超速車輛計3,449件，有效降低重大事故發生！

汐止警分局表示，速度越快將造成駕駛人視線範圍變小、反應時間及煞車距離變長、發生嚴重事故機率增加；依據道路交通管理處罰條例第40條規定，行車速度超過最高之速限可處1200至2400元罰鍰；另同法第43條規定超過最高規定之速度60公里，除加重處6000至24000元罰鍰外，並吊扣汽車牌照3個月，若有肇事情形，再吊銷駕駛執照。

從110年8月1日至10月31日，疫情趨緩後已取締違規超速車輛計3,449件，為加強防制事故發生，持續於大同路一段89號、新台五路二段茄苳路口、臺五線（16.6K、16.8K、17.52K處）、康寧街815巷口、汐萬路三段（9.2K、11.4K處）等較易發生超速路段實施固定式、移動式測照取締勤務；請用路人務必遵守速限行駛，注意車前狀況，行駛至路口減速慢行，發生狀況時才能有更多反應時間採取應變措施，以降低重大事故發生！