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北觀處「掀風潮」 邀民眾到和平島興風作浪

觀天下 / 記者廖品涵／北海岸報導
交通部觀光局北觀處在北海岸及基隆和平島公園推出一系列活動，邀請民眾一同來感受和平島在冬風、冬雨中另一種獨特的浪漫。 圖／紅樹林有線電視提供
交通部觀光局北觀處在北海岸及基隆和平島公園推出一系列活動，邀請民眾一同來感受和平島在冬風、冬雨中另一種獨特的浪漫。 圖／紅樹林有線電視提供

迎接即將到來的冬季，由擁有長長的風景管轄區的交通部觀光局北觀處在北海岸及基隆和平島公園推出一系列活動，在和平島「掀風潮」系列活動，透過四大亮點裝置、三場特色展覽加上五週的體驗互動，邀請民眾一同來感受和平島在冬風、冬雨中另一種獨特的浪漫。

北觀處處長陳美秀說，冬天的基隆與北海岸總是給人灰矇矇、陰雨綿綿的印象，今年特別舉辦「掀風 潮」活動，要來推廣和平島的島嶼文化及和平島公園的慢遊和永續理念，「掀」是以動態體驗規劃五週不同主題的活動，例如市集、工作坊及導覽，感受多元的和平島生活「味」；「風」是以地方生活觀察為創作脈絡，邀請插畫家、職人及聲音藝術家，以視覺與聽覺的創作形式，描繪出和平島及居民生活場域的三場展演；「潮」代表亮點裝置，創作團隊結合和平島公園地景作為展示區域進行四組現地裝置與互動情境作品，提供參訪旅客拍照打卡及體驗非日常視點的和平島公園景觀。

和平島公園總經理黃偉傑提及，觀光不是一昧的滿足外來遊客的需求，必須考量及溝通地方居民的想法，找出地方發展的共識，才是國際永續旅遊的精髓。和平島擁有豐富自然資源、地質地形、人文史蹟與生物的多樣性，而和平島公園就是相當具代表性的基隆景點。除了原先基隆冬季氣候的考驗，這兩年的疫情影響，讓團隊不斷思考如何開拓市場新契機。此次在北觀處支持下舉辦的「掀風 潮」系列活動，與策展團隊連動地方進行共創，從和平島公園的不同角度，體驗和平島多元豐富的生活，期望為地方注入更多活力。

隨著疫情趨緩，觀光活動逐漸解封，今年北觀處要在冬天，為北海岸、基隆和平島量身打造最瘋、最潮的玩法，讓旅行不只是旅行，要給蕭瑟的季節和孤寂的心靈賦予新生機，一起揮別季節性憂鬱，也邀請大家跟著和平島的海風，喚醒內心好久不見的和平。

和平島 基隆 疫情

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