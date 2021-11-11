菸廠路延伸、光炫挨轟 柯文哲：不會讓大巨蛋搞砸自己

遠雄大巨蛋即將完工，北市議員許淑華今天總質詢時再度質疑，北市府規畫菸廠路延伸案，原本已遭前朝郝龍斌任內否決的案子，結果柯市府竟故技重施，107年底又把腦筋動到另外一條巷子，改提將菸廠路延伸至基隆路一段102巷。議員質疑，延伸道路未來若開通，尖峰時刻約有723輛交通量，以目前規畫5米道路，將塞爆，恐成下一個內湖？對於大巨蛋問題仍多，柯文哲今天表示，「我也不會讓大巨蛋搞砸我自己，我會控制」。

議員許淑華今天在市政總質詢時指出，原本民國98年、前市長郝龍斌任內曾計畫要將菸廠路延伸接到忠孝東路4段553巷，但因居民反對，後來都審委員也否決；沒想到柯市府在107年底又把腦筋動到另外一條巷子，改提將菸廠路延伸至基隆路一段102巷。

議員質疑，柯市府急什麼，108年7月30日大巨蛋專案會議，就已經要求菸廠路通往基隆路研議可行性；甚至11月28日還請交通局儘速辦理都市計畫，從工業用地變更為道路用地；108年12月11日否決不與連通忠孝東路四段553巷，改延伸至基隆路1段102巷。

甚至議員也質疑柯市府花4500萬元幫遠雄開闢道路，包括先期規畫費用240萬元；110年至116年土地租金1404萬元，還有工程總經費2940萬元。

柯文哲回應菸廠路延伸案，柯說，要不就將大巨蛋拆掉，如果不拆，就要讓他安全，該開的路還是要開，那是交通專業。

許淑華更質疑，市府幫遠雄開闢道路，北市府也沒有先徵詢當地居民意見，質疑一旦菸廠路延伸到基隆路，車輛壅塞成死結，將成為下一個內湖？目前她已經收到750分居民連署抗議開闢菸廠路延伸到基隆路。對此，柯文哲說，那個路還是要開通，不然做一個盲腸段。

許淑華今天也具體要求柯市府，菸廠路開闢需先經過市民同意，還有大巨蛋光炫問題要解決，必須在議約協議前定案，才能發大巨蛋使照。副市長蔡炳坤表示，光炫問題已經在處理中，預計明年可以解決，許淑華再度痛批，解決光炫要拖到明年五月，但遠雄自己已經對外說，大巨蛋明年六月就要開始營運。

對於大巨蛋周邊交通、光炫等問題仍多，柯文哲今天也表示，「我也不會讓大巨蛋搞砸我自己，我會控制。」