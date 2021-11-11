胡榮華尼泊爾蓋6教室及建水塔 實現當地幾代人夢想
台灣單車環遊世界先驅胡榮華6年前發願到尼泊爾興學，向國內外朋友400多人募捐14萬美金，在達丁社區興建6間教室及1座水塔、60座洗手台設施至今年完工，他今天下午表示，水塔及大型洗手台已交由當地100戶居民洗滌及日常生活使用，新教室10月底先提供學童上課使用，預定明年4、5月疫情緩和再辦理移交儀式。
胡榮華說，2015年尼泊爾發生大地震，他認養尼泊爾孩子1男1女，從中發現當地達丁（Dhading）社區孩子欠缺教室，只有5間國小教室，每天要輪流4班學生使用，1、2年級甚至在榕樹下上課，當地也沒有初中教室，他發願當地興學蓋教室，讓學童安心上課。
這項計畫獲國內外朋友400多人支持，總共募集興學經費14萬美金，與達丁社區聯絡過程，發現當地長久都接雪水或地下伏流水使用，「沒喝過乾淨的水」，決定加碼幫居民蓋水塔設施，其中4萬美金興建1座水塔及60座大型洗手台，工程今年2月完工，提供當地居民飲水及日常洗滌生活之用，完成居民「幾代人期待的夢想」。
另外10萬美金興建6間教室，在當地首次運用鋼筋水泥興建教室，至今年4月間，新穎2層樓建築的6間教室完工，其中1間當教職員的新辦公室，5間做為學生教室使用，胡榮華說，因為疫情無法前往辦理教室移交，雙方決定自10月底先提供在地學生上課使用，讓學童不必再遠赴外求學，他將等明年4、5月再過去辦理移交手續。
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