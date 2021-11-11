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胡榮華尼泊爾蓋6教室及建水塔 實現當地幾代人夢想

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建教室（白色建築）完工啟用。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建教室（白色建築）完工啟用。圖／胡榮華提供

台灣單車環遊世界先驅胡榮華6年前發願到尼泊爾興學，向國內外朋友400多人募捐14萬美金，在達丁社區興建6間教室及1座水塔、60座洗手台設施至今年完工，他今天下午表示，水塔及大型洗手台已交由當地100戶居民洗滌及日常生活使用，新教室10月底先提供學童上課使用，預定明年4、5月疫情緩和再辦理移交儀式。

胡榮華說，2015年尼泊爾發生大地震，他認養尼泊爾孩子1男1女，從中發現當地達丁（Dhading）社區孩子欠缺教室，只有5間國小教室，每天要輪流4班學生使用，1、2年級甚至在榕樹下上課，當地也沒有初中教室，他發願當地興學蓋教室，讓學童安心上課。

這項計畫獲國內外朋友400多人支持，總共募集興學經費14萬美金，與達丁社區聯絡過程，發現當地長久都接雪水或地下伏流水使用，「沒喝過乾淨的水」，決定加碼幫居民蓋水塔設施，其中4萬美金興建1座水塔及60座大型洗手台，工程今年2月完工，提供當地居民飲水及日常洗滌生活之用，完成居民「幾代人期待的夢想」。

另外10萬美金興建6間教室，在當地首次運用鋼筋水泥興建教室，至今年4月間，新穎2層樓建築的6間教室完工，其中1間當教職員的新辦公室，5間做為學生教室使用，胡榮華說，因為疫情無法前往辦理教室移交，雙方決定自10月底先提供在地學生上課使用，讓學童不必再遠赴外求學，他將等明年4、5月再過去辦理移交手續。

台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建教室完工提供學童啟用。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建教室完工提供學童啟用。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建1座水塔、60座洗手台設施，解決居民日常使用，實現居民夢想。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建1座水塔、60座洗手台設施，解決居民日常使用，實現居民夢想。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建1座水塔、60座洗手台設施，解決居民日常使用，實現居民夢想。圖／胡榮華提供
台灣單車環遊世界先驅胡榮華集資尼泊爾興建1座水塔、60座洗手台設施，解決居民日常使用，實現居民夢想。圖／胡榮華提供

尼泊爾 疫情 認養

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