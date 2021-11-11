北市聯醫遭爆未公開招標 花千萬向2藥廠買貼布、龜鹿丸

台北市長柯文哲今赴北市議會進行總質詢，北市議員王浩踢爆，北市聯合醫院2019年原與國科生技簽訂藥品採購案，但該藥廠9個月後因廠房改建無法供貨，聯醫原應重新公開招標找新廠商，卻以「小額採購」另找2家藥廠替代供貨，還花千萬元買中藥、貼布，質疑有人涉嫌不法，柯文哲表示，精實管理沒做好，會好好處理。

北市聯合醫院採購屢遭外界質疑，王浩今指出，聯醫2019年2月透過正規招標程序，與國科生技製藥公司簽約採購藥品，該公司一開始正常供貨，但10月時卻以廠房改建為由表示無法供貨。原本應重新招標找新藥廠，聯醫卻以比價方式，直接找勝昌製藥公司及港鄉蘭藥廠公司替代供貨。

王浩詢問柯文哲這樣的程序是否合理，柯文哲起初回應「可以」，但王浩接著說，如果可以我現在就不會問你了，今天要賣東西給北市府，是私下講好就好，還是要透過公開招標程序？柯文哲這才改口。

「北市聯醫藥品採購，只能用4個字形容，就是『藏汙納垢』」，王浩指出，原本廠商無法履約後，聯醫以小額採購（10萬元以下採購不需公開招標）方式，連續向勝昌及港鄉蘭藥廠連續採購4個月，卻因採購金額高達1080萬元，超過原預算金額，才被北市審計處抓到，後來又改成緊急採購。

王浩怒批，審計處發現，聯醫除了用小額採購方式規定「採購法」程序，沒在契約期限內供貨的國科生技違約，但聯醫不但沒扣留供貨貨款，連屢保金額也全數退回，廠商直接脫勾，「請問聯醫有政風處嗎？有會計嗎？還有功能嗎？」

此外，王浩調閱資料發現，聯醫花千萬向勝昌及港鄉蘭2家藥廠購買的藥物是萬靈膏貼布、龜鹿丸、、杞菊地黃丸等調養藥品，「合約不能執行改成小額採購，小額採購被發現後又變緊急採購，『我不懂中藥，但聯醫真的有必要緊急採購這些藥品？』這樣的程序真好過」。

王浩再說，聯合醫院正常採購程序須經層層關卡，簽核時間竟需3周，導致聯醫實際採購情況就是，在未核准採購單前就直接找廠商買藥品，「這個問題我在2019年就發現了，但聯醫總院長黃勝堅這3年都沒處理」。

柯文哲表示，這就是精實管理沒做好，王浩回嗆，精實管理早已淪為口號，根本沒人落實。柯回應，他回去會好好處理，精實管理，認真是種文化，會逼下屬認真，這種事情聯醫與北市衛生局要負起督導的責任。