隨扈跟政黨行程報出差遭質疑 柯文哲：蔡英文去中常會誰埋單？

台北市長柯文哲前貼身隨扈陳文鍾爆出操行不佳，8月被柯調職。台北市議員簡舒培下午在議會總質詢中質詢柯文哲，為何陳文鍾跑柯文哲的黨政行程，卻仍北市府的差旅費？這合理嗎？柯文哲反嗆，蔡英文如果禮拜三去民進黨開中常會，那兩個小時是民進黨埋單嗎？

簡舒培指出，陳文鐘從2016年至2020年申請24筆差旅費，但其中20筆都在六、日，沒有上班的時間竟報差旅費，還有15筆是柯文哲沒有公開行程，他卻還申請差旅費，像是2019年7月28日周日，陳文鐘報了2030元差旅費，柯沒行程，但有去雲林的黨政行程，卻報北市差旅費。

柯文哲表示，市長有個人行程，但市長的個人行程，隨扈還是要跟，基於保護理由。簡舒培質疑，但其他縣市市長也有私人行程，差旅費卻是市長自己埋單。

柯文哲反問，是哪個縣市長有私人行程，隨扈差旅費是市長埋單？「那我問你，蔡英文去替陳柏惟站台，國安系統出動，蔡英文自己要買單嗎？」，蔡英文如果禮拜三去民進黨開中常會，那兩個小時是民進黨買單的嗎？

簡舒培還批柯文哲嚴以律人、寬以待己，是不是陳文鐘跟了6年，不敢辦他？不敢送廉政調查，柯文哲說，有申報不實，就依法處理，警察局有督察系統，「對我沒有差」，查就對了。