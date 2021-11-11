被點名自家人不挺柯文哲？民眾黨議員林國成說話了

台北市長柯文哲取消長者普發重陽敬老金，北市議會昨天大會表決通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多數議員同意下，表決通過。由於民眾黨北市議員林國成昨天表決沒有投票，媒體今天問柯文哲，是不是連自己人都不挺？林國成今天發出聲明表示，「全力支持柯市長改革理念」，並批評藍綠強渡關山，多數暴力。他支持台北市政府提出覆議。

林國成今天的聲明標題為「改革需要勇氣，雖千萬人吾往矣」。林國成說，作為台北市執政黨議員，他全力支持柯市長的改革理念，這是他本人責無旁貸、無庸置疑的責任與義務，這不僅是志同道合理念的結合，更是核心價值值的凝聚。

林國成說，擇善固執千萬人吾往矣，這是柯市長的人格特質，更是台灣民眾黨能獲得台灣人民認同的主要原因。

林國成今天也提到，昨天藍綠議員在台北市議會強渡關山表決通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，這是赤裸裸的多數暴力。不但在本質上有適法性的疑義，是否違反立法機關不得為增加預算支出提議的憲法精神，這有待商榷？而且也違反財政紀律的施政原則。

林國成說，作為台北市唯一黨籍議員，他本人堅定支持市長目前現行發放重陽敬老金的排富原則；同時更支持台北市政府提出覆議。