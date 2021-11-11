北市取消敬老金爭議不歇 黃珊珊吐心聲

「不發錢給老人，是很艱難的選擇！」針對台北市議會10日通過《重陽禮金致送自治條例》，將對北市65歲以上重新普發1500元現金，北市副市長黃珊珊說，市府將提覆議，反對此條例。她10日在臉書發文感嘆，若將普發現金1500元的資源投注在「老人健保費補助」等其他政策，較能實質推動老人福利。貼文引發正反討論，有人認為北市府提覆議很好，須堅持改革；但也有民眾不滿柯文哲上任不發敬老金。

敬老不該大撒幣

台北市政府過去設有「敬老儲值金」的措施，讓北市老人在重陽節可享有悠遊卡點數優惠，且普發現金，但自2015年柯文哲上任後，認為此雨露均霑的措施沒有意義，因此決議取消，採其他敬老福利做法；但因今年疫情爆發，台北市每個月發給老人的480點優惠有3個月因為三級警戒而無法使用，因此就有議員提案，希望今年能設立重陽敬老金、普發1500元現金。

此提案10日於台北市議會通過表決。但在表決前，無黨籍議員邱威傑（呱吉）就曾發文表達不滿說，台北市每年的社會福利預算不過200億台幣，其中老人福利佔了50億，還要拿7-8億要拿來付這個紅包政策。他質疑，為了2022年選舉就亂發錢，非常不應該。

柯文哲也表示，北市議會這樣的作法已違反行政、立法權分立原則，北市府將會提出覆議案，「這筆錢真的是在敬老嗎？還是為了選舉在綁樁？」他說。對此，北市議員梁文傑指出，覆議要通過需獲得3分之2的議員同意，難度很高。

敬老金政策無意義

黃珊珊特別在10日發文說明，重陽敬老金不該是世代或階級的對立，更不該是政黨之間的鬥爭，而是政府資源如何做最有效的分配。台北市政府的老人福利優先順位就是「老人健保費補助」，年度預算總預算已經高達30幾億，受惠家庭一年約可節省1萬元的健保費，應該比敬老金更具實質意義。

她強調，台北市政府不同意舉債普發現金，但絕對願意舉債補助老人健保費等相關福利措施。台北市議會的「普發」重陽敬老金法規案，並未說明任何經費來源，顯然與地方制度法等法規牴觸，市府提起「覆議」是為了釐清立法與行政間的分際。否則以後議會通過各種福利發放的法案，政府就只能買單，就不需要民選市長了。

發錢引發討論

在黃珊珊的貼文底下，柯文哲的臉書帳號也留言表示：「堅持改革、不能倒退，我們繼續加油吧！」，許多網民也鼓勵黃珊珊要堅持原則，為了下一代不要負債，繼續努力改革；但也有人認為應該恢復重陽敬老金，表示對長輩的敬意。有網民甚至批評，發1500元根本不難，但柯文哲上台就沒有了，受批評是活該，並指出黃珊珊這麼做一定選不上。

【更多精采內容，詳見 】