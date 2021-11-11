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敬老金提覆議卻不拉票？柯文哲：這是我個人政治理念

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會進行總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會進行總質詢。記者楊正海／攝影

北市議會昨天在大會表決闖關「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多數議員同意下，表決通過，台北市長柯文哲堅持要提覆議，今嗆議會「我已下定決心，就算有損選票，就算你們要抹黑，我還是照我政治理念做」。民進黨台北市議員梁文傑下午在議會質詢柯文哲，質疑柯文哲覆議，卻丟著不去拉票；柯文哲說，「會爭取你支持」。

民進黨議會黨團總召梁文傑指出，北市重陽敬老禮金致送自治條例在議會法規會討論時，議會從頭到尾，已經爭取很大空間，發放金額由市府來訂，排富也討論過，但國民黨要強行過關時，柯文哲沒有遊說過非國民黨議員，社會局長周榆修、副市長黃珊珊也 都沒來找民進黨議員，「那為什麼要挺你」，甚至連民眾黨議員林國成，昨天連簽到都沒有。

柯文哲說，要提覆議，這是他個人政治理念，民眾黨是柔性政黨，不會強迫黨員。柯文哲還反酸梁文傑，「以前你也反對，為何現在變贊成？」梁文傑說，「因為你講過太多話都沒有兌現」，包括不要辦一次性活動，但跨年晚會年年辦，燈會也是，大巨蛋說要解約？後來也沒有。

梁文傑指出，覆議案沒過，其實沒有政治責任要負，以憲法來說，不過就不過，但之前柯文哲對議會表決通過容積代金、立法院換地案、囤房稅，都說要提覆議卻沒有。

梁文傑指出，昨天表決結果，在場58人，主席不投票，最後以48人贊成、4人反對、5人棄權。未來柯文哲提覆議要成功，至少要拿21票，但要提覆議就要提真的，要努力拉到21票，否則民眾黨議員林國成也不會來投。

柯文哲說，敬老金提覆議，「這是表達我政治理念，每個人有每個人的政治理念，這是我個人的堅持。」梁文傑指出，不能覆議案丟出也不用溝通，民進黨團內原本意見也很多，在法規會戰過一輪，最近討論才形成共識，歡迎來來找每一個人，說服拉票，但不能說民眾黨是柔性政黨這句話就不拉票，否則自己人都不支持，如何叫人家支持你。柯文哲說，好，會排時間見面。

柯文哲 梁文傑 民進黨

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