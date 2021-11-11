林肯大廈違建侵佔30年住戶怒 建管處：已命限期改善

北市大安區敦化南路敦化南路二段的「林肯大廈」社區頂樓違建違法侵佔30年，主管機關竟毫無作為，引發居民不滿。對此，北市建管處今表示，該違建屬於1994年前的既存違建，但超過2間以上隔間實屬違法，已於11月1日命限期改善，否則將強制拆除；另合法範圍內將空間做為辦公室也違反，3個月內違建人須改善，未改善可罰最高30萬元。

林肯大廈住戶爆料，專營兩岸蔬果生意的國台網開發公司總經理王惠群30年來違法佔用屋頂，甚至沒有產權，多年前曾向台北市政府建管處檢舉，卻得到「老舊違建列管緩拆」的答覆。建管處及消防局人員11月初會勘，民眾說建管處非但沒提出建設性方案，竟還狂酸「大樓裡沒有男人了嗎？」、「這麼久，你們不是都默許了嗎？」批評北市府毫無作為。

對此，建管處今天發布新聞稿表示，現場勘查確有屋頂違建及屋頂突出層違規作辦公室使用，已勒令違法使用人限期改善。建管處指出，該建物屋頂違建屬既存違建，因裝修違法隔出3個以上使用空間，已於11月1日查報處分在案，違建人應於1個月內改善，逾期未改善可強制拆除。

建管處也說，屋頂突出層非違建，但有違規作為辦公室使用，已限期違建人3個月內改善，倘若逾期未改善，將依法裁罰6萬至30萬元。

至於民眾指控建管處人員勘查時酸言酸語，建管處受訪時回應「那個不是我們說的，都查證過了」。建管處呼籲，建築物無論既存違章建築及合法範圍均應依規定使用，如有違規將依法查處，絕不允許民眾存有僥倖違法情事發生。