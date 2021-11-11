快訊

富少父母下跪求當面道歉 男大生母曝兒傷勢：見了，我心有多痛

唱歌喝酒影片瘋傳 陳時中澄清「日期錯置」：其他人我不認識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林肯大廈違建侵佔30年住戶怒 建管處：已命限期改善

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市林肯大廈頂樓違建遭王惠群長期占用30年，建管處11月初已派員會勘，並要求限期改善。圖／翻攝GoogleMap街景
台北市林肯大廈頂樓違建遭王惠群長期占用30年，建管處11月初已派員會勘，並要求限期改善。圖／翻攝GoogleMap街景

北市大安區敦化南路敦化南路二段的「林肯大廈」社區頂樓違建違法侵佔30年，主管機關竟毫無作為，引發居民不滿。對此，北市建管處今表示，該違建屬於1994年前的既存違建，但超過2間以上隔間實屬違法，已於11月1日命限期改善，否則將強制拆除；另合法範圍內將空間做為辦公室也違反，3個月內違建人須改善，未改善可罰最高30萬元。

林肯大廈住戶爆料，專營兩岸蔬果生意的國台網開發公司總經理王惠群30年來違法佔用屋頂，甚至沒有產權，多年前曾向台北市政府建管處檢舉，卻得到「老舊違建列管緩拆」的答覆。建管處及消防局人員11月初會勘，民眾說建管處非但沒提出建設性方案，竟還狂酸「大樓裡沒有男人了嗎？」、「這麼久，你們不是都默許了嗎？」批評北市府毫無作為。

對此，建管處今天發布新聞稿表示，現場勘查確有屋頂違建及屋頂突出層違規作辦公室使用，已勒令違法使用人限期改善。建管處指出，該建物屋頂違建屬既存違建，因裝修違法隔出3個以上使用空間，已於11月1日查報處分在案，違建人應於1個月內改善，逾期未改善可強制拆除。

建管處也說，屋頂突出層非違建，但有違規作為辦公室使用，已限期違建人3個月內改善，倘若逾期未改善，將依法裁罰6萬至30萬元。

至於民眾指控建管處人員勘查時酸言酸語，建管處受訪時回應「那個不是我們說的，都查證過了」。建管處呼籲，建築物無論既存違章建築及合法範圍均應依規定使用，如有違規將依法查處，絕不允許民眾存有僥倖違法情事發生。

違建 北市 建築

延伸閱讀

父被爆擁違建出租套房 議員兒挺市府依法排拆

影／COP26科技新亮點 賽車也能零碳排

新北樹林違建鐵皮出租製毒被拆 屋主還需繳15萬拆除費

疑受民代關說撤罰單 北市府建管處官員20萬交保

相關新聞

林肯大廈違建侵佔30年住戶怒 建管處：已命限期改善

北市大安區敦化南路敦化南路二段的「林肯大廈」社區頂樓違建違法侵佔30年，主管機關竟毫無作為，引發居民不滿。對此，北市建管...

張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態

新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必...

敬老金通過 柯文哲嗆：國民黨民進黨團結 實在太奇怪了

台北市長柯文哲取消長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多...

視察新埔國小二期校舍完工情況 侯友宜開心與學童跳舞

新北板橋新埔國小第二期校舍改建工程在今年9月完工，市長侯友宜今到場視察並表示，完工後的綜合大樓規劃非常豐富，底下還有地下...

重陽金覆議失敗下台？柯文哲嗆:議員都給我具名表決

台北市長柯文哲上任後，取消北市長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新...

柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

社子島開發案爭議不斷，北市府公參會日前舉辦2場工作坊，盼能凝聚共識，參與的學者卻發現市府公告的工作坊成果報告部分內容與事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。