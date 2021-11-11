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全國城鄉局處長論壇登場 聚焦疫情翻轉空間規劃

中央社 / 新北11日電

全國城鄉局處長論壇今日登場，中華民國都市計劃學會理事長陳彥仲表示，這波COVID-19疫情讓世界學習都市計畫可從不同生活與文化著手，討論都市及空間規劃應如何因應疫情衝擊。

中華民國都市計劃學會與新北市政府今日主辦全國城鄉局處長論壇，以「翻轉與改變－找回城鄉失落的空間、再造國土發展新格局」為主題，探討台灣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的城鄉空間規劃，以及城鄉空間翻轉與改變發展策略。

陳彥仲致詞表示，這一波疫情讓世界學習到都市計畫不能只是都市計畫，可從不同生活與文化著手，切入討論都市及空間規劃應如何因應疫情衝擊。

新北市政府城鄉發展局發布新聞稿指出，新北市副市長陳純敬致詞時表示城鄉發展、都市計畫傳達市府對土地的期許、對生活的期待；近年面臨人口老化及少子化、全球暖化、永續發展等重要議題挑戰，對生活空間需求及公共設施配置，應有對應規劃。

陳純敬說，應用高科技能敏感而快速地掌握環境變化，帶來更多環境治理的挑戰。COVID-19疫情具體全面改變人們的生活，後疫情時代對空間利用的思考，從使用分區、容積管制、城鄉分際，都會有深刻影響及改變。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，今日論壇討論城鄉空間的翻轉與改變，運用規劃手段重建空間價值，打造城鄉空間的永續與宜居的都市環境。

活動還安排今天下午參訪五股垃圾山活化改造的「五股夏綠地」及新北都會公園闢建的「熊猴森樂園」，2處是空間翻轉的重點指標案例。

疫情 都市計畫

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