快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

大安森林公園又見街犬追人 北市府派員巡查捕捉

中央社 / 台北11日電

北市動保處今天表示，有民眾至大安森林公園活動遭街犬追逐，已派員巡查並捕獲犬隻；經統計10月接獲4件通報案，因街犬常出沒兒童遊戲區，提醒發現攻擊性犬隻先避開並通報。

台北市動物保護處動物救援隊代理隊長林庭君今天接受中央社記者電話訪問時指出，日前曾有民眾赴大安森林公園時，在公園內遭街犬追逐，公園內每年皆會發生犬隻追路人通報案，今年截至昨天已有18件通報案。

她表示，動保處昨天又接獲通報，指公園發生街犬追人案件，立即派員赴公園巡查，並發現符合特徵街犬出現兒童遊憩區，使用器具捕獲犬隻。

動保處指出，動物救援隊員是以捕犬網捕獲犬隻，但因桿子老舊，導致犬隻掙扎時斷裂，並非網路流傳是毆打犬隻導致桿子斷裂，捕街犬行為會符合人道規範。

動保處表示，大安森林公園街犬易出沒地點，包含兒童遊戲區，犬隻常會靠近小朋友，可能因小朋友不太理解動物習性，導致引發犬隻攻擊，呼籲餵食街犬或遛狗的民眾盡量避免到兒童遊戲區。

動保處指出，若發現具攻擊性街犬，可先記下特徵，再通報1999市民專線或動物保護專線（02-87893064），會立即派員前往處理。

大安森林公園 北市 遛狗

延伸閱讀

重現水圳意象 北市府打造新生南路人文景觀美化工程

台南白蝦產量全台第一產值4.5億元 日夜溫差大注意健康

重陽敬老金 北市議會各黨團：市府覆議想通過難度高

反對議會通過「重陽敬老金條例」 北市府30天內提覆議

相關新聞

重陽金覆議失敗下台？柯文哲嗆:議員都給我具名表決

台北市長柯文哲上任後，取消北市長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新...

柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

社子島開發案爭議不斷，北市府公參會日前舉辦2場工作坊，盼能凝聚共識，參與的學者卻發現市府公告的工作坊成果報告部分內容與事...

獨／不只林口資收場擾鄰 八里土資場塵土飛揚也遭怨

林口違章資收場近日因噪音擾鄰等因素，事件經居民投訴、議員質詢，新北市公安小組已進駐勒令拆除。而八里地區民眾近來飽受土資場...

敬老金通過 柯文哲嗆：國民黨民進黨團結 實在太奇怪了

台北市長柯文哲取消長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多...

張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態

新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必...

視察新埔國小二期校舍完工情況 侯友宜開心與學童跳舞

新北板橋新埔國小第二期校舍改建工程在今年9月完工，市長侯友宜今到場視察並表示，完工後的綜合大樓規劃非常豐富，底下還有地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。