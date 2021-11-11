大安森林公園又見街犬追人 北市府派員巡查捕捉

台北市動保處今天表示，有民眾至大安森林公園活動遭街犬追逐，已派員巡查並捕獲犬隻；經統計10月接獲4件通報案，因街犬常出沒兒童遊戲區，提醒發現攻擊性犬隻先避開並通報。

台北市動物保護處動物救援隊代理隊長林庭君今天接受中央社記者電話訪問時指出，日前曾有民眾赴大安森林公園時，在公園內遭街犬追逐，公園內每年皆會發生犬隻追路人通報案，今年截至昨天已有18件通報案。

她表示，動保處昨天又接獲通報，指公園發生街犬追人案件，立即派員赴公園巡查，並發現符合特徵街犬出現兒童遊憩區，使用器具捕獲犬隻。

動保處指出，動物救援隊員是以捕犬網捕獲犬隻，但因桿子老舊，導致犬隻掙扎時斷裂，並非網路流傳是毆打犬隻導致桿子斷裂，捕街犬行為會符合人道規範。

動保處表示，大安森林公園街犬易出沒地點，包含兒童遊戲區，犬隻常會靠近小朋友，可能因小朋友不太理解動物習性，導致引發犬隻攻擊，呼籲餵食街犬或遛狗的民眾盡量避免到兒童遊戲區。

動保處指出，若發現具攻擊性街犬，可先記下特徵，再通報1999市民專線或動物保護專線（02-87893064），會立即派員前往處理。