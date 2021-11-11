快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
張志豪、李宇翔認為侯友宜應該勇敢站出來，表態反核。圖／新北市議員張志豪提供
張志豪、李宇翔認為侯友宜應該勇敢站出來，表態反核。圖／新北市議員張志豪提供

新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必用公投票讓台灣更有力、人民安心、台灣安定。張志豪表示，1218公投攸關台灣的未來，今天宣講團到林口宣講，只是第一步，接下來還會到更多地方與民眾聊聊。

張志豪表示，除了規畫至廟口、路口外，他們下一站將到台北市大安文山區和新北市議員擬參選人趙怡翔會合，組成「豪翔告訴你」，宣講「四個不同意」，盼集結更多年輕人的力量，一起站出來。

張志豪也再次向新北市長侯友宜喊話，作為巿長，反對重啟核四的態度和立場不容模糊，希望侯友宜清楚明確宣示反對核四重啟，勇敢拒絕國民黨主席朱立倫堅持的路線。

李宇翔表示，期待侯友宜能像宜蘭縣長林姿妙一樣勇敢，能為了新北市402萬市民的安全，大聲說出「反對核四重啟」。

張志豪、李宇翔今早在林口街頭宣講「四個不同意」。圖／新北市議員張志豪提供
張志豪、李宇翔今早在林口街頭宣講「四個不同意」。圖／新北市議員張志豪提供

侯友宜 核四

延伸閱讀

視察新埔國小二期校舍完工情況 侯友宜開心與學童跳舞

新北歡樂耶誕城12月登場 騎警隊擬加入觀光亮點

新北公共工程優質獎 三貂嶺隧道自行車道等12案獲獎

新北市府推智慧市集 可用電子支付購買茭白筍

相關新聞

重陽金覆議失敗下台？柯文哲嗆:議員都給我具名表決

台北市長柯文哲上任後，取消北市長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新...

柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

社子島開發案爭議不斷，北市府公參會日前舉辦2場工作坊，盼能凝聚共識，參與的學者卻發現市府公告的工作坊成果報告部分內容與事...

獨／不只林口資收場擾鄰 八里土資場塵土飛揚也遭怨

林口違章資收場近日因噪音擾鄰等因素，事件經居民投訴、議員質詢，新北市公安小組已進駐勒令拆除。而八里地區民眾近來飽受土資場...

敬老金通過 柯文哲嗆：國民黨民進黨團結 實在太奇怪了

台北市長柯文哲取消長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多...

張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態

新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必...

視察新埔國小二期校舍完工情況 侯友宜開心與學童跳舞

新北板橋新埔國小第二期校舍改建工程在今年9月完工，市長侯友宜今到場視察並表示，完工後的綜合大樓規劃非常豐富，底下還有地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。