聽新聞
test
0:00 / 0:00
張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態
新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必用公投票讓台灣更有力、人民安心、台灣安定。張志豪表示，1218公投攸關台灣的未來，今天宣講團到林口宣講，只是第一步，接下來還會到更多地方與民眾聊聊。
張志豪表示，除了規畫至廟口、路口外，他們下一站將到台北市大安文山區和新北市議員擬參選人趙怡翔會合，組成「豪翔告訴你」，宣講「四個不同意」，盼集結更多年輕人的力量，一起站出來。
張志豪也再次向新北市長侯友宜喊話，作為巿長，反對重啟核四的態度和立場不容模糊，希望侯友宜清楚明確宣示反對核四重啟，勇敢拒絕國民黨主席朱立倫堅持的路線。
李宇翔表示，期待侯友宜能像宜蘭縣長林姿妙一樣勇敢，能為了新北市402萬市民的安全，大聲說出「反對核四重啟」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言