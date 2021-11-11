敬老金通過 柯文哲嗆：國民黨民進黨團結 實在太奇怪了

台北市長柯文哲取消長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多數議員同意下，表決通過。柯文哲今天說，「議會通過恢復普發重陽金，說什麼柯文哲歧視老人啦....，這都是政治動作，短期的選票考量嘛....。」

柯文哲今天也反嗆，「我是蠻驚訝，國民黨、民進黨從來沒在議題上會合作，你看公投就知道、一個四個圈、另一四個叉，而且都是為反對而反對，哎.....，訴諸意識型態....」，柯嗆「你們什麼時候看過國民黨、民進黨團結在一起，這實在是太奇怪了，我昨天也嚇一跳。」

柯文哲今天說，為了國家長遠發展，對台北市來講，台北市一學區一日照到現在還沒完成，住宿型長照機構等也還沒做完，還有很多老人硬體建設都還沒完成，如果台北都還沒完成，台灣其他縣市更不用講，可是大家很熱衷發這種重陽敬老金，為什麼？大家都曉得嘛！短期的選票考量。

由於民眾黨北市議員林國成這次表決沒有投票，媒體也問柯文哲，是不是連自己人都不挺？柯文哲說，這案子是這樣，大體上該怎麼做，大家都曉得，可是常常造成很多大家政治上壓力，要去抹黑什麼這是歧視老人啊、對老人不好....。

柯文哲也說，他上任時北市老人福利一年27億，現在是57億，所以是這樣，反正這案子他也不想浪費口水，但他還是堅持理念。