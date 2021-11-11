視察新埔國小二期校舍完工情況 侯友宜開心與學童跳舞

新北板橋新埔國小第二期校舍改建工程在今年9月完工，市長侯友宜今到場視察並表示，完工後的綜合大樓規劃非常豐富，底下還有地下三層停車場，能舒緩周圍社區停車需求，未來大樓內的自立廚房啟用後，將能提供新埔國中小3300份營養午餐，而周圍通學廊道美化升級也將於明年6月完工，要給新埔地區的孩童快樂、舒適及安全的學習環境。

新埔國小校舍使用超過45年，已經老舊且耐震能力不足，而為在改建校舍時兼顧學生上課需求，市府以施工難度較高的「穿著衣服改衣服」方式分二階段進行，工程從104年開始，第一期工程已於107年3月完工，第二期則於今年9月完成；侯友宜今到場視察，了解工程及學童使用狀況。

侯友宜表示，新埔國小這次第二期工程尤其辛苦及重要，其中包括新建綜合大樓，內部空間及設施非常豐富，可以辦理各式活動；改建操場，整體煥然一新，還有許多運動設施，讓學童有健康體適能場地，整個新埔地區孩童更有快樂學習空間。

侯友宜還說，綜合大樓有新建智慧型地下停車場，含括417個汽車位、76個機車位，可以舒緩周圍社區停車需求，預計明年初就開放營運；新埔國小第二期整體經費達8.7億。

另外，綜合大樓內自立廚房也將於明年2月完工，屆時將能提供新埔國中小3300位同學健康的營養午餐，而周圍的通學廊道也正進行空間退縮及圍牆拆除等，預計明年6月完工，要給孩童舒適且安全的通學環境。

工務局說明，第二期工程於107年8月開工，主要進行4棟老舊校舍拆除，新建的普通教室及綜合大樓2棟，是地上5層地下3層的新校舍；提供18間一般教室、4間資源班、14間專科教室、2間幼兒教室、圖書館、室內球場、自立廚房及地下三層停車場。