重陽金覆議失敗下台？柯文哲嗆:議員都給我具名表決

台北市長柯文哲上任後，取消北市長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新黨及民進黨多數議員同意下，表決通過。台北市長柯文哲今天被問及何時提反對普發的覆議？柯今天嗆「我跟你講，這案子我已下定決心，就算有損選票，就算你們要抹黑，我還是照我政治理念做，反正30天內會覆議。」

對於有議員說，「若柯覆議失敗，要負政治責任下台」，柯文哲說，「什麼政治責任？我跟你講 ，我們這是理念啊，哪有什麼下台不下台，這是堅持我們理念。」柯文哲也回嗆，「哪有什麼政治責任？我跟你講，我提覆議，每個人都給我具名表決，就這樣。」

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，重陽敬老金這是這樣，他還是有政治理念。至於何時提？柯說，到現在為止，政治人物沒人敢出來說反對重陽敬老金，可是看看到現在為止，哪個學界人士，不管社會福利、公共行政，敢出來說一定要齊頭式的發重陽敬老金，沒有嘛。

柯文哲說，所以每次說台灣政治上很大問題，就是應該要對的事情做、不對的事情不要做、認真做，但他發現，常常對的事情沒有人要做，不對的事情一直在做，然後大家就很懶惰，其實這問題過去討論很多。