柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

社子島開發案爭議不斷，北市府公參會日前舉辦2場工作坊，盼能凝聚共識，參與的學者卻發現市府公告的工作坊成果報告部分內容與事實不符。而台北市長柯文哲昨在議會稱社子島開發「要輾過去」，社子島自救會發言人李華萍氣今受訪時憤地說「社子島居民不怕死，你真的要輾嗎？」，痛批「台北什麼時候變成獨裁市？」還說工作坊只是要欺騙環評委員罷了。

柯文哲昨在議會稱社子島開發要「碾壓過去」，社子島自救會發言人李華萍批「台北什麼時候變成獨裁市？」部分官員言論造成居民焦慮，有些長者擔心自己無家可歸，都吃不下、睡不著，「你真的要輾壓過去，社子島居民不怕死欸，你真的要輾過去嗎？苛政猛於虎」。

李華萍說，社子島工作坊其實是北市府要欺騙環評委員說有做「社會溝通」而已，不少居民都認為工作坊只是騙局，北市府想把參與的居民當作背書罷了。

北市府近日公告社子島工作坊成果報告，不過參與工作坊的學者指出，最近總質詢有非常多議員關心，市府官員回應和事實不符，對工作坊有錯誤認知。華盛頓大學地景建築系教授侯志仁表示，土開總隊答詢時提供工作坊參與民眾贊成及反對區段徵收的明確比例，但事實上並不具信度或有效度，因2場工作坊皆未針對居民贊成或反對區段徵收，做正式的意願調查。

侯志仁指出，環保局長劉銘龍在答覆議員時稱「公參會積極溝通，有助於環評通過」，但工作坊目的並非協助市府通過任何審查程序，與環評完全無關，劉銘龍的回應將陷參與工作坊的居民、工作坊籌辦執行團隊及公參會於不義，也無助於後續深度對話的持續開展。

成果報告書中指出，工作坊前提為「主要計畫不變」，且目的為「2022年要公告區段徵收」。建築師孫啓榕表示，市府的認知和工作坊內容完全不同，在溝通過程中並沒有這些結論或前提，而是要促進社區溝通，建立雙方信賴關係，保持、開發爭取共融共好機會，參與的官員甚至說「若計畫沒有調整空間，為什麼要參與工作坊呢？」，市府明顯錯誤解讀工作坊初衷。